18.10.2019 | 15:17

«Здесь легко дышится», - эту фразу менеджеры компании «Термодом» нередко слышат от клиентов, покупающих квартиры в Городе Спутнике. Так они отмечают, что он отличается от большинства пензенских районов с новостройками своей экологичностью.

В Городе Спутник нет промышленных предприятий, как, например, на Севере, федеральных трасс, по которым проезжает автотранспорт, загрязняющий воздух выхлопными газами.

Чистоту воздуха в микрорайоне подтверждают исследования, которые провел испытательный лабораторный центр Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области.

Для сравнения были взяты пробы воздуха в ГПЗ, Арбекове, центре Пензы и Спутнике. По данным протоколов, Спутник отличается от других районов.

Например, содержание диоксида азота в Спутнике составляет от 0,022 до 0,031 миллиграмма в кубическом метре, в Арбекове этот показатель равен 0,068 миллиграмма — разница более чем в два раза. Содержание формальдегида в воздухе в центре Пензы превышает показатель Спутника более чем в полтора раза: 0,0161 миллиграмма в кубическом метре против 0,01. Также отличаются показатели содержания в воздухе диоксида серы и оксида углерода.

Для справки: диоксид азота в атмосфере воздействует в основном на органы дыхательной системы, приводя к развитию хронических заболеваний. Наиболее распространенными среди них являются трахеит, бронхит, перфорация носовой перегородки. Формальдегид же вызывает раздражение слизистых глаз и кожи, головные боли, головокружение, выраженное аллергенное и общетоксическое действие, увеличивает вероятность онкологии.

Город Спутник строится рядом с лесом, живописным озером и активно озеленяется. Здесь ежегодно высаживают сотни кустарников и деревьев, создан собственный питомник растений.

Озеленение района очень важно. По данным специалистов Университетского медицинского центра в Амстердаме, которые изучили истории болезни 350 тысяч человек в Голландии, насаждения помогают избавиться от стресса и содействуют социальным контактам. По мнению профессора Барбары Майер из Центра охраны окружающей среды в Ланкастере, зеленые пространства создают вокруг себя оазисы улучшенного здоровья, особенно для детей.

Город Спутник – район для жизни, в котором удобно, комфортно, уютно и приятно находиться каждый день и при любой погоде. В настоящий момент в микрорайоне возводится два современных экологичных жилых комплекса - «Радужные дворы» и «Созвездие».

Продажи квартир в ЖК «Радужные дворы» уже стартовали. Приобрести их можно по цене от 36 900 рублей за квадратный метр.

В ближайшее время начнутся продажи квартир в ЖК «Созвездие». Желающие купить в этих домах жилье уже сейчас могут позвонить по номеру 28-28-20 и оставить заявку. После старта продаж менеджер выйдет на связь и предложит оптимальные варианты.

Застройщиком строения № 72 является ООО ПКФ «Термодом», проектные декларации можно посмотреть на сайте termodom-pnz.ru. Строение № 73 возводит ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации представлены на termodom-citystroy.ru. Оба строения входят в ЖК «Радужные дворы».