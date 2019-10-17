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Общество | День рождения М. Ю. Лермонтова в Пензе отметили фестивалем чтецов

17.10.2019|16:00
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К 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова в Пензе организовали фестиваль чтецов - второй по счету. Со сцены центра русской хоровой и вокальной культуры прозвучали произведения Михаила Юрьевича.

Прочесть или пропеть стихи любимого поэта пожелали 35 человек. Организаторы фестиваля не стали выдвигать жесткие условия.

«Полная демократия у нас. Необязательно, например, чтобы только наизусть: можно читать по книжке. Надо понимать, что возраст большинства участников солидный, не все уже могут наизусть выучить. Основное правило - читать с выражением, чтобы получился какой-то образ», - пояснил организатор фестиваля Михаил Чепышев.

Ольга Шагапова называет Лермонтова нашим литературным и народным достоянием. Пенсионерка увлекается творчеством поэта со школьных времен.

«Я выбрала стихотворение «Из пламя и света рожденное слово», сложное не по литературной структуре, а по смыслу. Там самое главное, что первым было слово, и к этому слово Лермонтов относится как к божеству», - рассказала участница конкурса.

Все поклонники поэзии получили дипломы и приглашение принять участие в третьем фестивале «Люблю Отчизну я», который состоится ровно через год.

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