17.10.2019 | 16:00

К 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова в Пензе организовали фестиваль чтецов - второй по счету. Со сцены центра русской хоровой и вокальной культуры прозвучали произведения Михаила Юрьевича.

Прочесть или пропеть стихи любимого поэта пожелали 35 человек. Организаторы фестиваля не стали выдвигать жесткие условия.

«Полная демократия у нас. Необязательно, например, чтобы только наизусть: можно читать по книжке. Надо понимать, что возраст большинства участников солидный, не все уже могут наизусть выучить. Основное правило - читать с выражением, чтобы получился какой-то образ», - пояснил организатор фестиваля Михаил Чепышев.

Ольга Шагапова называет Лермонтова нашим литературным и народным достоянием. Пенсионерка увлекается творчеством поэта со школьных времен.

«Я выбрала стихотворение «Из пламя и света рожденное слово», сложное не по литературной структуре, а по смыслу. Там самое главное, что первым было слово, и к этому слово Лермонтов относится как к божеству», - рассказала участница конкурса.

Все поклонники поэзии получили дипломы и приглашение принять участие в третьем фестивале «Люблю Отчизну я», который состоится ровно через год.