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Общество | Алиментщика из Сердобска «отрезвило» ограничение в праве управлять машиной

16.10.2019|17:01
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38-летний нерадивый отец из Сердобска едва не лишился возможности управлять автомобилем из-за долга по алиментам.

Деньги на содержание своего 7-летнего сына мужчина выплачивал от случая к случаю, числился неработающим, не представлял никаких сведений о своих доходах.

«Мать ребенка и судебные приставы рассчитывали до последнего на порядочность отца и понимание им нужд ребенка», - отметили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.

Однако надежды не оправдались. Долг родителя копился, и, когда он составил 176 000 рублей, судебный пристав вынес в отношении мужчины постановление об ограничении в специальном праве.

«Эта мера сразу отрезвила сознание должника. Получив постановление, он полностью погасил образовавшуюся задолженность и представил справку о трудоустройстве», - добавили в пресс-службе ведомства.

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