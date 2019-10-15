15.10.2019 | 18:03

Во вторник, 15 октября, когда в России отмечают 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, губернатор Иван Белозерцев прочел строки, посвященные бабушке великого поэта.

На своей странице в соцсети Instagram глава региона назвал Лермонтова ярким, потрясающе одаренным человеком. «Но я выбрал не его стихотворение, а другого талантливого поэта - Андрея Дементьева. Глубокое, проникновенное. О бабушке, которая смысл жизни видела в единственном своем внуке», - пояснил Иван Белозерцев.

Он поделился со своими подписчиками видео, за кадром которого читает драматичные строки о судьбе женщины, молитвы которой не услышал бог, забрав близкого и родного человека.

«Во гробу свинцовом, во тяжелом возвращался Лермонтов домой, по российским побелевшим селам он катился черною слезой», - продекламировал губернатор. Эмоциональность строк усилила звучащая на заднем плане музыка.

Стихотворение «Бабушка Лермонтова» было написано Андреем Дементьевым в 1978 году.