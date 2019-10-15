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Общество | Губернатор в день рождения Лермонтова прочел стихи о бабушке поэта

15.10.2019|18:03
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Во вторник, 15 октября, когда в России отмечают 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, губернатор Иван Белозерцев прочел строки, посвященные бабушке великого поэта.

На своей странице в соцсети Instagram глава региона назвал Лермонтова ярким, потрясающе одаренным человеком. «Но я выбрал не его стихотворение, а другого талантливого поэта - Андрея Дементьева. Глубокое, проникновенное. О бабушке, которая смысл жизни видела в единственном своем внуке», - пояснил Иван Белозерцев.

Он поделился со своими подписчиками видео, за кадром которого читает драматичные строки о судьбе женщины, молитвы которой не услышал бог, забрав близкого и родного человека.

«Во гробу свинцовом, во тяжелом возвращался Лермонтов домой, по российским побелевшим селам он катился черною слезой», - продекламировал губернатор. Эмоциональность строк усилила звучащая на заднем плане музыка.

Стихотворение «Бабушка Лермонтова» было написано Андреем Дементьевым в 1978 году.

Источник — видео instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|15.10.2019 18:21|

да не поможет, не поможет уже...

Гость|15.10.2019 18:22|

Отставка всё равно неизбежна

Гость|15.10.2019 18:23|

«Во гробу свинцовом, во тяжелом возвращался Лермонтов домой, по российским побелевшим селам он катился черною слезой», - продекламировал губернатор.

Господи , чтт он такое несёт ? Уж остановите его .

Гость|15.10.2019 18:29|

Ивашка твоя песня спета

Гость|15.10.2019 18:36|

Гость|15.10.2019 18:22|

Отставка всё равно неизбежна

До нового года

Гость|15.10.2019 18:38|

Не бухай,не стреляйся и доживёшь до глубокой старости

Гость|15.10.2019 18:38|

Гость писал(a):

Ивашка твоя песня спета
Пару шлягеров ещё споёт. Да и стихи раза три тоже продекламирует. Может и станцевать успеет

Имя: Гость
Комментарий:

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