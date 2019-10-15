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Общество | Дачникам разъяснили, почему они не доехали до конечной остановки

15.10.2019|11:56
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Во вторник, 15 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензы.

«Раньше маршрутка № 44 ехала по Светлополянскому лесничеству до конечной остановки автобуса. А вчера водитель довез дачников лишь до магазина в поселке Победа и сказал, что дальше не поедет. Объяснять ничего не стал. Пришлось целый километр идти пешком», - пожаловалась женщина.

Вот как прокомментировала ситуацию начальник Управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина.

«У перевозчика, обслуживающего маршрут № 44, заключены договоры с председателями садоводческих товариществ о том, что автобусы малой вместимости будут возить садоводов до конечной остановки дачных автобусов. Срок действия договора - до 13 октября. После этой даты городской транспорт в дачный массив на Светлой Поляне не заезжает», - пояснила она.

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Гость|15.10.2019 12:14|

Круто! А у застройщиков Арбековской заставы и Экоквартала заключены договора с перевозчиками? А то глядишь тоже только до круга у "Весны" транспорт ходить будет с понедельника?

Гость|15.10.2019 12:15|

penzainform.ru писал(a):

После этой даты городской транспорт в дачный массив на Светлой Поляне не заезжает», - пояснила она.
"Дачный массив" находится в черте города по плану, с городскими тарифами и налогами.

Гость|15.10.2019 12:21|

Геноцид Буртасии по другому не назовёшь. Люди спасаются огородами, запасы на зиму делают. А им лалейла, пешком идите. А как субботник приходите бесплатно работать.

Гость|15.10.2019 12:29|

Не поняла, откуда тут в каждой третьей теме комменты про буртасов. Причем какие-то ехидные с оттенком "дярёвня", "колхоз". Впервые такое встречаю, никогда даже не подумала бы, что в буртасах есть что-то дурное, ну был такой народ в истории в наших краях, и что с того? Удивляете.

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