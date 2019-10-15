15.10.2019 | 11:56

Во вторник, 15 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензы.

«Раньше маршрутка № 44 ехала по Светлополянскому лесничеству до конечной остановки автобуса. А вчера водитель довез дачников лишь до магазина в поселке Победа и сказал, что дальше не поедет. Объяснять ничего не стал. Пришлось целый километр идти пешком», - пожаловалась женщина.

Вот как прокомментировала ситуацию начальник Управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина.

«У перевозчика, обслуживающего маршрут № 44, заключены договоры с председателями садоводческих товариществ о том, что автобусы малой вместимости будут возить садоводов до конечной остановки дачных автобусов. Срок действия договора - до 13 октября. После этой даты городской транспорт в дачный массив на Светлой Поляне не заезжает», - пояснила она.