14.10.2019 | 09:52

На видеоконференции в правительстве региона, состоявшейся в понедельник, 14 октября, губернатор Иван Белозерцев предложил пересмотреть режим работы спортзалов и ФОКов по вечерам.

«Особенно сейчас, когда наступает зима, они должны работать на детей в самое лучшее и удобное для них время. Взрослые могут заниматься в более позднее время», - заявил он.

По его мнению, в период с 18:00 до 21:00 спортивные учреждения должны быть предоставлены именно школьникам, а не взрослым командам.

«Пришли работники, самое лучшее время для себя взяли, а детям заниматься некогда. Взрослым предоставляйте время после 21:00. Полтора часа до половины одиннадцатого вполне достаточно», - счел губернатор.

Он дал месяц на переходный период и поручил министерству образования взять ситуацию на контроль.