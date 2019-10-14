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Общество | В Пензе пересмотрят режим работы спортзалов и ФОКов

14.10.2019|09:52
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На видеоконференции в правительстве региона, состоявшейся в понедельник, 14 октября, губернатор Иван Белозерцев предложил пересмотреть режим работы спортзалов и ФОКов по вечерам.

«Особенно сейчас, когда наступает зима, они должны работать на детей в самое лучшее и удобное для них время. Взрослые могут заниматься в более позднее время», - заявил он.

По его мнению, в период с 18:00 до 21:00 спортивные учреждения должны быть предоставлены именно школьникам, а не взрослым командам.

«Пришли работники, самое лучшее время для себя взяли, а детям заниматься некогда. Взрослым предоставляйте время после 21:00. Полтора часа до половины одиннадцатого вполне достаточно», - счел губернатор.

Он дал месяц на переходный период и поручил министерству образования взять ситуацию на контроль.

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Гость|14.10.2019 10:04|

penzainform.ru писал(a):

Взрослым предоставляйте время после 21:00. Полтора часа до половины одиннадцатого вполне достаточно», - счел губернатор.
"...Для генерала это было просто. Путь к славе шел по рецепту: в шесть часов вечера солдаты получат гуляш с картошкой, в половине девятого войско "опорожнится" в отхожем месте, а в девять все идут спать. Перед такой армией неприятель в ужасе удирает..."

(С) Я. Гашек "Похождения бравого солдата Швейка"

Гость|14.10.2019 10:44|

Очень правильное решение!!! Детей надо занимать и давать им возможность как говорят "выпустить пар". Хорошо бы и по оплате было недорого

Гость|14.10.2019 10:48|

Полностью поддерживаю!

Гость|14.10.2019 10:52|

Дети в 21.00 уже должны быть дома!!!!!

Гость|14.10.2019 10:53|

А причем Министр образования? это муниципальные ФОКи

Имя: Гость
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