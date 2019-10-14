14.10.2019 | 09:03

В период с 9 по 12 октября в Москве на ВДНХ проходила XXI Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2019».

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

В центральной части основного павильона ВДНХ располагался стенд Пензенской области, на котором была представлена экспозиция достижений сурских сельхозпроизводителей.

Его посетила заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. Ей представили проекты, реализуемые на территории региона, а также рассказали об успехах в развитии отраслей сельского хозяйства.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что спрос на качественную, экологически чистую, натуральную продукцию повышает уровень возможностей Пензенской области в агропромышленной сфере.

Свою продукцию на выставке в столице представляли 67 пензенских товаропроизводителей. Торговый дом «Кувака» вошел в число основных участников коллективного стенда.

Как всегда, продукция торгового дома «Кувака» привлекла многих гостей выставки. Огромный интерес вызвали продукты серии премиум-класса в облегченной стеклотаре. Посетители с удовольствием дегустировали напитки на основе сахарного сиропа и натуральных ингредиентов. Многие посетители, угощаясь напитками премиум-класса, вспомнили вкус натуральных лимонадов детства.

Торговая марка «Кувака» приняла участие в одном из конкурсов, которые проводились на выставке «Золотая осень». Для оценки были представлены вода питьевая газированная «Кувака» в стеклянной таре объемом 0,5 литра и вода питьевая «Кувака лайт» в таре емкостью 19 литров.

Эксперты оценивали органолептические, физико-химические и микробиологические показатели продукции, внешнее оформление и упаковку в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза.

По единогласному решению жюри дегустационного конкурса дипломами и золотыми медалями в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции» были удостоены оба претендента. Торговый дом «Кувака» вновь подтвердил высокое качество своей продукции.

Группе компаний «Кувака» удается достичь высокого качества продукции благодаря бережному сохранению традиций, активному наращиванию производственных мощностей и внедрению новых технологий.