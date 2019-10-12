Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|12 окт 2019|20:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  71.48  |  $  64.74

Общество | В день субботника на уборку Пензы вышли 20 тысяч горожан

12.10.2019|17:29
Печать

12 октября в Пензе прошел общегородской субботник. В конце дня в администрации подвели итоги генеральной предзимней уборки.

В Ленинском районе облагорожены улицы Сборная, Московская, смотровая площадка, 2-й Горный проезд, склон на улице Мира, очищена от мусора территория Гусиловского рынка. Убрана территория трансформаторной подстанции на улице Московской, 3, прошло благоустройство сквера «Три гвоздики».

Студенты и школьники работали в скверах Лермонтова и Полярников, в микросквере на углу улиц Красной и Карла Маркса, на аллее 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Железнодорожном районе в сквере имени Дзержинского убрана опавшая листва, подметены пешеходные дорожки. Прошла санитарная очистка набережной Суры в части от Бакунинского моста до подвесного. Очищены от мусора лесополоса между улицами Ново-Казанской и Измайлова, а также территория возле стадиона «Спартак» на улице Клары Цеткин. В микрорайоне Ахуны молодежь убрала мусор в лесном массиве и привела в порядок Тропу здоровья.

В Октябрьском районе прошло благоустройство скверов «40 лет Победы», у завода «Компрессормаш», «Парка времен», зеленой зоны на улице Тернопольской, улиц Крупской, Собинова, берега Безымянного ручья и территории вдоль трассы М5 в районе Ульяновской.

В Первомайском районе участники субботника прочесали газоны, собрали мусор, очистили от объявлений столбы на улицах Куйбышева, Свердлова, Лермонтова. Приведены в порядок территория у стадиона «Первомайский», улицы Мира, Ленинградская, Чкалова, Овражная, Водопьянова, Богданова, Березовский переулок, сквер на улице Калинина, ликвидированы свалки на Бийской. Кроме того, очищены от мусора пустыри на улице Свердлова, лесополосы на Попова, Пацаева, Тепличной и вдоль Олимпийской аллеи.

Также очищен берег реки Суры в районе памятника «Катюша» и улицы Локтионова, благоустроены родники на Ставропольской.

«Всего в субботнике приняли участие 19 450 человек, было задействовано 84 единицы техники, вывезено 590 кубометров мусора, посажено 1 110 саженцев», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|12.10.2019 17:56|

Поэтому дворникам зарплату и не увеличивают.

Гость|12.10.2019 18:01|

Ну слава Богу , отчитались.

Гость|12.10.2019 18:15|

Это надо так любить родину. Добровольно :) выйти при капитализме на социалистической субботник.

Гость|12.10.2019 18:30|

Надеюсь, Дизель был в полном составе?

Гость|12.10.2019 18:45|

20 000 подневольных?

Гость|12.10.2019 19:30|

А умнейший политрук-герой-всея-Руси-танкист почему в этом на участвовал?!?

Гость|12.10.2019 19:36|

Я на этом вашем субботнике чуть не забеременела!

Гость|12.10.2019 19:37|

А, где расстроились 20 тыс. человек, никого не видно, листвы полно, мусора вдоль бордюры полно, ул. Славы грязь. А 20 тыс. вышло. Интересно.

Гость|12.10.2019 19:38|

А, где раствороились?

Гость|12.10.2019 19:40|

Так хотелось сегодня на субботник попасть, но не смогла пробиться через пробки.

Гость|12.10.2019 19:42|

Ул. Ростовская от росгосстраха и далее все завалено бутылками, листвой, тротуаров нет. Проезжая часть в ямах, которые в воде,субботника не было.

Гость|12.10.2019 19:43|

Вы чуть не забеременели, а я забеременела честно.

Гость|12.10.2019 19:53|

Я на этом субботнике предохранялась, ещё с утра купила презервативы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!