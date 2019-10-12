12.10.2019 | 17:29

12 октября в Пензе прошел общегородской субботник. В конце дня в администрации подвели итоги генеральной предзимней уборки.

В Ленинском районе облагорожены улицы Сборная, Московская, смотровая площадка, 2-й Горный проезд, склон на улице Мира, очищена от мусора территория Гусиловского рынка. Убрана территория трансформаторной подстанции на улице Московской, 3, прошло благоустройство сквера «Три гвоздики».

Студенты и школьники работали в скверах Лермонтова и Полярников, в микросквере на углу улиц Красной и Карла Маркса, на аллее 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Железнодорожном районе в сквере имени Дзержинского убрана опавшая листва, подметены пешеходные дорожки. Прошла санитарная очистка набережной Суры в части от Бакунинского моста до подвесного. Очищены от мусора лесополоса между улицами Ново-Казанской и Измайлова, а также территория возле стадиона «Спартак» на улице Клары Цеткин. В микрорайоне Ахуны молодежь убрала мусор в лесном массиве и привела в порядок Тропу здоровья.

В Октябрьском районе прошло благоустройство скверов «40 лет Победы», у завода «Компрессормаш», «Парка времен», зеленой зоны на улице Тернопольской, улиц Крупской, Собинова, берега Безымянного ручья и территории вдоль трассы М5 в районе Ульяновской.

В Первомайском районе участники субботника прочесали газоны, собрали мусор, очистили от объявлений столбы на улицах Куйбышева, Свердлова, Лермонтова. Приведены в порядок территория у стадиона «Первомайский», улицы Мира, Ленинградская, Чкалова, Овражная, Водопьянова, Богданова, Березовский переулок, сквер на улице Калинина, ликвидированы свалки на Бийской. Кроме того, очищены от мусора пустыри на улице Свердлова, лесополосы на Попова, Пацаева, Тепличной и вдоль Олимпийской аллеи.

Также очищен берег реки Суры в районе памятника «Катюша» и улицы Локтионова, благоустроены родники на Ставропольской.

«Всего в субботнике приняли участие 19 450 человек, было задействовано 84 единицы техники, вывезено 590 кубометров мусора, посажено 1 110 саженцев», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.