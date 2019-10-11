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Общество | Юрий Ильин рассказал о новых методах борьбы с пробками в Пензе

11.10.2019|16:28
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В пятницу, 11 октября, на заседании комиссии городской думы заместитель главы города Юрий Ильин рассказал депутатам о путях решения транспортной проблемы в Пензе, образовавшейся из-за закрытия на реконструкцию Бакунинского моста.

По его словам, сейчас ситуация характеризуется как «средней напряженности». Помимо уже предпринятых мер, готовится ряд нововведений для улучшения дорожной обстановки.

«Рассматриваем возможность запрета левого поворота на перекрестке Кирова - Карла Маркса, где Литературный музей. Там две полосы движения по Кирова, и одна полоса при случае левого поворота хотя бы одной машины встает, уменьшается пропускная способность улицы Кирова.

По перекрестку Кирова-Кураева хотим еще раз попробовать увеличить интервал горения поворотной стрелки со стороны Измайловского путепровода и движения в прямом направлении», - рассказал Юрий Ильин.

Он подчеркнул, что сильно мешают машины, припаркованные на улице Кирова от Кураева до детской библиотеки. На данном участке будут вводить ограничение стоянки.

«На пересечении Урицкого и Максима Горького мы также хотим увеличить еще больше интервал движения по Урицкого и увеличить задержку в движении транспортных средств по улице Урицкого между Славы и Либерсона. Если транспорт идет со стороны улицы Славы, то для него будет загораться раньше красный свет, чтобы машины, движущиеся со стороны съезда с Измайловского путепровода, могли беспрепятственно выполнить маневр левого поворота на улицу Максима Горького», - уточнил Юрий Ильин.

Помимо этого, планируется изменить направление главной дороги на транспортной развязке в районе улиц Нейтральной и Кустанайской. На перекрестке Долгорукова-Чаадаева, кроме увеличения интервала движения, предполагается поставить знаки движения по полосам, чтобы автомобилисты могли с двух рядов поворачивать на улицу Чаадаева.

«Рассматриваем вариант запрета левого поворота со Свердлова в сторону Набережной Реки Мойки. Улицу Свердлова это достаточно сильно загружает - вплоть до улицы Калинина.

Еще один, пока неявный, вариант - увеличение количества полос за счет их сужения на перекрестке Свердлова-Баумана, чтобы была возможность с двух полос поворачивать в сторону улицы Баумана и далее на Терновского. Непосредственно светофорный объект это позволяет сделать, но идет «бутылочное горлышко» на самой улице Свердлова, где сужается транспортный поток, и разгонную полосу, чтобы сделать левый поворот, мы не можем сформировать», - объяснил заммэра.

9 октября пензенцы из разных районов города пережили транспортный коллапс, который пользователи соцсетей окрестили «апокалипсисом». Только за утро в разных районах города случилось сразу 14 ДТП, горожане намертво встали в пробках.

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Гость|11.10.2019 16:39|

Ату их, пробки эти! Ату!

Пробки, кыш!

Гость|11.10.2019 16:42|

А сразу все это нельзя было сделать?

Гость|11.10.2019 16:43|

Мечтатель. Ни одного трезвого решения.

Знаки и светофоры не помогут.

Надо было раньше думать!

Левый поворот и машины на Кирова мешают. А отсутствие заездных карманов на остановке Детская библиотека не мешает?!

Кто принимал Кирова после реконструкции? Сколько денег на это получил?

Гость|11.10.2019 16:43|

Гость писал(a):

А сразу все это нельзя было сделать?
Нельзя. Как все сразу угадать? Не зря изобрели методологию agile.

Гость|11.10.2019 16:53|

Товарищ Ильин сделайте так: от Арбеково до Терновки запретить все повороты! Только прямо! Тогда точно пробок не будет.

Гость|11.10.2019 17:00|

Гость писал(a):

открыть проезд через Центральный рынок
И куда без моста поедет весь этот поток? По Урицкого?

Гость|11.10.2019 17:03|

penzainform.ru писал(a):

Помимо этого, планируется изменить направление главной дороги на транспортной развязке в районе улиц Нейтральной и Кустанайской.
А как там можно сделать по-другому? Там сейчас самый оптимальный вариант.

Гость|11.10.2019 17:27|

penzainform.ru писал(a):

сильно мешают машины, припаркованные на улице Кирова
Так нужно вообще запретить стоянку по всей улице Кирова.

Гость|11.10.2019 17:39|

А про Ахунский переезд до 3 полос увеличить забыли?

Гость|11.10.2019 17:39|

Про Ахунский переезд опять ни слова. Пробки постоянные. По ул.Чаадаева перед переездом зареченцы встают и перекрывают единственную полосу по направлению на выезд из Пензы. Машины едут по встречке через сплошную. Это нормально?

Гость|11.10.2019 17:40|

И что так 2 года стоять в пробках перед Ахунским переездом?

Гость|11.10.2019 17:43|

Или ездить через сплошную пока прав не лишат? Идиотизм!

Гость|11.10.2019 17:44|

Гость|11.10.2019 17:40|

И что так 2 года стоять в пробках перед Ахунским переездом?

Так вам дуракам и надо .

Гость|11.10.2019 17:49|

Откройте Московскую для общественного транспорта!

Гость|11.10.2019 17:57|

penzainform.ru писал(a):

, планируется изменить направление главной дороги на транспортной развязке в районе улиц Нейтральной и Кустанайской.
Дайте я догадаюсь. При движении из Заречного по Нейтральной на Кустанайскую будет знак "Уступи дорогу" и С Кустанайской при повороте в направлении Заречного тоже.

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