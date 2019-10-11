11.10.2019 | 16:28

В пятницу, 11 октября, на заседании комиссии городской думы заместитель главы города Юрий Ильин рассказал депутатам о путях решения транспортной проблемы в Пензе, образовавшейся из-за закрытия на реконструкцию Бакунинского моста.

По его словам, сейчас ситуация характеризуется как «средней напряженности». Помимо уже предпринятых мер, готовится ряд нововведений для улучшения дорожной обстановки.

«Рассматриваем возможность запрета левого поворота на перекрестке Кирова - Карла Маркса, где Литературный музей. Там две полосы движения по Кирова, и одна полоса при случае левого поворота хотя бы одной машины встает, уменьшается пропускная способность улицы Кирова.

По перекрестку Кирова-Кураева хотим еще раз попробовать увеличить интервал горения поворотной стрелки со стороны Измайловского путепровода и движения в прямом направлении», - рассказал Юрий Ильин.

Он подчеркнул, что сильно мешают машины, припаркованные на улице Кирова от Кураева до детской библиотеки. На данном участке будут вводить ограничение стоянки.

«На пересечении Урицкого и Максима Горького мы также хотим увеличить еще больше интервал движения по Урицкого и увеличить задержку в движении транспортных средств по улице Урицкого между Славы и Либерсона. Если транспорт идет со стороны улицы Славы, то для него будет загораться раньше красный свет, чтобы машины, движущиеся со стороны съезда с Измайловского путепровода, могли беспрепятственно выполнить маневр левого поворота на улицу Максима Горького», - уточнил Юрий Ильин.

Помимо этого, планируется изменить направление главной дороги на транспортной развязке в районе улиц Нейтральной и Кустанайской. На перекрестке Долгорукова-Чаадаева, кроме увеличения интервала движения, предполагается поставить знаки движения по полосам, чтобы автомобилисты могли с двух рядов поворачивать на улицу Чаадаева.

«Рассматриваем вариант запрета левого поворота со Свердлова в сторону Набережной Реки Мойки. Улицу Свердлова это достаточно сильно загружает - вплоть до улицы Калинина.

Еще один, пока неявный, вариант - увеличение количества полос за счет их сужения на перекрестке Свердлова-Баумана, чтобы была возможность с двух полос поворачивать в сторону улицы Баумана и далее на Терновского. Непосредственно светофорный объект это позволяет сделать, но идет «бутылочное горлышко» на самой улице Свердлова, где сужается транспортный поток, и разгонную полосу, чтобы сделать левый поворот, мы не можем сформировать», - объяснил заммэра.

9 октября пензенцы из разных районов города пережили транспортный коллапс, который пользователи соцсетей окрестили «апокалипсисом». Только за утро в разных районах города случилось сразу 14 ДТП, горожане намертво встали в пробках.