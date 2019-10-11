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Общество | В Пензе депутат требует педагогического подхода к лечению юных алкоголиков

11.10.2019|14:45
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В пятницу, 11 октября, на заседании комиссии городской думы обсуждалась работа администрации Пензы по профилактике алкоголизма и наркомании среди подростков и молодежи.

Заместитель главы администрации Владимир Попков сообщил, что на 1 сентября в областном центре насчитывается 4 481 человек с хроническим алкоголизмом (на 1 сентября 2018-го было 4 720), 506 - злоупотребляющих спиртным (988), 903 человека, состоящих на учете с диагнозом «наркомания» (910), 258 злоупотребляющих запрещенными веществами (215). Кроме того, 28 подросткам был поставлен диагноз «токсикомания» (в 2018-м - 33).

Что касается алкоголизма, то от него стационарно и амбулаторно пролечились 1 503 несовершеннолетних, от наркомании - 101, от токсикомании - 3.

Один из депутатов поинтересовался, где лечат таких пациентов и существуют ли для них специализированные детские отделения.

«Лечение осуществляется на базе областной наркологической больницы, там просто выделяются отдельные палаты. Со взрослыми подростки не смешиваются», - ответил Владимир Попков.

Народный избранник подчеркнул, что с несовершеннолетними больными должны работать врачи, способные проявить педагогические навыки. Доктору не следует смотреть на страдающего алкоголизмом 12-летнего подростка как на серийного алкоголика или наркомана, методика воздействия нужна иная.

В целом на борьбу с вышеназванными недугами из бюджета города в 2019 году было выделено 22 млн 897 тыс. рублей.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|11.10.2019 15:07|

"Если исключить Пензенскую область, в Поволжье ситуация с алкоголизмом в последнее время движется в сторону улучшения."

Сегодня в ................. газете статья - "Назван регион России с самым большим числом алкоголиков", цитата оттуда.

(А модератор камменты со ссылками трет)

Гость|11.10.2019 15:10|

penzainform.ru писал(a):

Заместитель главы администрации Владимир Попков
Это "чухальник" который?

Так он что не знает новость:

"Точку над i поставил губернатор Иван Белозерцев: в России, в том числе в Пензенской области, отмечается тенденция падения потребления пива, следовательно, идет недопоступление доходов в бюджет."

https://www.penzainform.ru/news/economics/2019/10/11/krupnie_penzenskie_pivovarennie_kompanii_osvobodyat_ot_naloga.html

Гость|11.10.2019 15:11|

Лечение? Да их только бить!

Гость|11.10.2019 15:17|

Гость писал(a):

Сегодня в ................. газете статья - "Назван регион России с самым большим числом алкоголиков", цитата оттуда.

(А модератор камменты со ссылками трет)

Модератор таки потер название официального печатного органа правительства РФ.

Гость|11.10.2019 15:29|

penzainform.ru писал(a):

Заместитель главы администрации Владимир Попков сообщил, что на 1 сентября в областном центре насчитывается 4 481 человек с хроническим алкоголизмом (на 1 сентября 2018-го было 4 720), 506 - злоупотребляющих спиртным (988), 903 человека, состоящих на учете с диагнозом «наркомания» (910), 258 злоупотребляющих запрещенными веществами (215). Кроме того, 28 подросткам был поставлен диагноз «токсикомания» (в 2018-м - 33).
И меня сосчитали)

Гость|11.10.2019 15:30|

penzainform.ru писал(a):

В целом на борьбу с вышеназванными недугами из бюджета города в 2019 году было выделено 22 млн 897 тыс. рублей.
Почему благонадежные граждане должны оплачивать лечение акоголиков и наркоманов? Может эти деньги лучше направить на лечение тяжелобольных детей?

Гость|11.10.2019 15:31|

Всем привет! Я алкоголик.

Гость|11.10.2019 15:33|

Гость писал(a):

Всем привет! Я алкоголик.
Аплодисменты присутствующих...

Гость|11.10.2019 15:41|

Дожились- лечение юных алкоголиков. Куда катимся?

Гость|11.10.2019 15:42|

Гость писал(a):

Может эти деньги лучше направить на лечение тяжелобольных детей?
А зачем их лечить то?

Гость|11.10.2019 15:53|

Здравствуйте! Меня зовут Добрыня. Я алкоголик.

Гость|11.10.2019 16:09|

Юных алкоголиков... Романтично звучит ))

Сегодня пятница, юных алкоголиков станет чуточку больше :)

Гость|11.10.2019 16:18|

Гость писал(a):

Модератор таки потер название официального печатного органа правительства РФ.
Да нету тут модераторы,а есть редакторы женского пола,которым до фонаря Конституция РФ.)))))))

Гость|11.10.2019 16:27|

Ура!!! Учителям теперь предпишут осуществлять педагогическое лечение алкоголиков!!!! Браво новой Думе и новым веяниям!!! А вы всё Хомец,Хомец...

Гость|11.10.2019 16:29|

Врачей переквалифицировать ...пусть учат....

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Имя: Гость
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