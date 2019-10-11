11.10.2019 | 14:45

В пятницу, 11 октября, на заседании комиссии городской думы обсуждалась работа администрации Пензы по профилактике алкоголизма и наркомании среди подростков и молодежи.

Заместитель главы администрации Владимир Попков сообщил, что на 1 сентября в областном центре насчитывается 4 481 человек с хроническим алкоголизмом (на 1 сентября 2018-го было 4 720), 506 - злоупотребляющих спиртным (988), 903 человека, состоящих на учете с диагнозом «наркомания» (910), 258 злоупотребляющих запрещенными веществами (215). Кроме того, 28 подросткам был поставлен диагноз «токсикомания» (в 2018-м - 33).

Что касается алкоголизма, то от него стационарно и амбулаторно пролечились 1 503 несовершеннолетних, от наркомании - 101, от токсикомании - 3.

Один из депутатов поинтересовался, где лечат таких пациентов и существуют ли для них специализированные детские отделения.

«Лечение осуществляется на базе областной наркологической больницы, там просто выделяются отдельные палаты. Со взрослыми подростки не смешиваются», - ответил Владимир Попков.

Народный избранник подчеркнул, что с несовершеннолетними больными должны работать врачи, способные проявить педагогические навыки. Доктору не следует смотреть на страдающего алкоголизмом 12-летнего подростка как на серийного алкоголика или наркомана, методика воздействия нужна иная.

В целом на борьбу с вышеназванными недугами из бюджета города в 2019 году было выделено 22 млн 897 тыс. рублей.