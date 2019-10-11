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Общество | Стали известны места в Пензе, где появятся новые деревья

11.10.2019|09:31
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Большая уборка в Пензе состоится в субботу, 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Основными работами, которые намечены в день городского субботника, станут уборка территорий и посадка деревьев.

Большая часть молодых растений будет высажена во дворах многоэтажек. Соответствующие заявки направляли в районные администрации управляющие организации и ТСЖ. Также планируется дополнительное озеленение территорий образовательных учреждений и городских скверов.

Новые деревья появятся у технопарка «Рамеев», на улицах Ново-Казанской, Антонова, Вишневой, Центральной, Терновского. Часть саженцев будет направлена в Арбеково и на Шуист.

Муниципальные служащие будут наводить порядок в прибрежной зоне в сквере 40-летия Победы, у стадиона «Спартак» на Шуисте, на набережной Суры в районе улицы Злобина, в лесополосе на улице Измайлова, возле дворца детского и юношеского творчества, на выезде из Пензы в районе улицы Ульяновской, в Междуречье, на улицах Жемчужной, Карпинского, Мира, Сборной, Ульяновской, Калинина, Попова, Лермонтова и других.

После уборки необходимо будет вывезти собранные на субботнике мусор и листву. Заместитель главы администрации города Юрий Ильин предупредил, что с этой целью за каждой территорией должна быть закреплена техника.

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Гость|11.10.2019 09:50|

Весной - Ленинский субботник!!! А сейчас в честь чего и кого?

Гость|11.10.2019 09:59|

Больше надо. Необходимо заменить погибшие, которые ранее сажали!

Гость|11.10.2019 10:03|

penzainform.ru писал(a):

После уборки необходимо будет вывезти собранные на субботнике мусор и листву.
В ближайший лес, как это всегда регулярно делается.

Гость|11.10.2019 10:16|

Белозерцев пусть и сажает)) Тупой еще тупее!

Гость|11.10.2019 10:20|

Город совсем не помогает спиливать старые сухие деревья, которые представляют опасность.

Гость|11.10.2019 10:44|

Интересно ооо "Согласие и доверие" подали заявку в Первомайскую администрацию чтобы высадить деревья в военном городке у 156 корпуса, где вместо опиловки деревьев вырубили против жильцов этого дома просто напросто деревья и сделали "вызженное поле". Разрешение на опиловку подписывал депутат Петрухин, без опроса жителей дома и даже не проверил что натворили!!!

Гость|11.10.2019 11:16|

На ул. Пушкина СТАРЫЕ вётла спилите , а то кого нибудь придавят.

Гость|11.10.2019 11:37|

Где можно получить саженцы? Сам посажу возле многоквартирного дома, где живу, сам буду ухаживать.

Гость|11.10.2019 11:40|

penzainform.ru писал(a):

Юрий Ильин предупредил, что с этой целью за каждой территорией должна быть закреплена техника.
Предупредитель ты наш... И без тебя знаем, что мусор надо вывозить после субботника. Так организуй транспорт и закрепи его за каждым двором, составь график вывоза, чтобы не было как всегда: собранный мусор месяцами валяется бесхозным, поскольку за его вывоз никто не отвечает, разве что бездомные собаки

Гость|11.10.2019 11:42|

Набережную когда приведете в порядок? Сгнивший сухостой, отсутствие газона, пешеходных и велосипедных дорожек, лавочек, освещения... Про молодые декоративные движения даже не вспоминаю.

Гость|11.10.2019 11:54|

Гость писал(a):

Больше надо. Необходимо заменить погибшие, которые ранее сажали!
Не только заменить погибшие вдоль дорог,но и восстановить точечно деревья там,где их уничтожили полностью.Главное что бы всё сделали нормально,а не тяп-ляп,как было в губернаторскими туями ,которые приткнули друг на друга вдоль заборов в парке Белинского и парке Ульяновых.

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