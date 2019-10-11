11.10.2019 | 09:31

Большая уборка в Пензе состоится в субботу, 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Основными работами, которые намечены в день городского субботника, станут уборка территорий и посадка деревьев.

Большая часть молодых растений будет высажена во дворах многоэтажек. Соответствующие заявки направляли в районные администрации управляющие организации и ТСЖ. Также планируется дополнительное озеленение территорий образовательных учреждений и городских скверов.

Новые деревья появятся у технопарка «Рамеев», на улицах Ново-Казанской, Антонова, Вишневой, Центральной, Терновского. Часть саженцев будет направлена в Арбеково и на Шуист.

Муниципальные служащие будут наводить порядок в прибрежной зоне в сквере 40-летия Победы, у стадиона «Спартак» на Шуисте, на набережной Суры в районе улицы Злобина, в лесополосе на улице Измайлова, возле дворца детского и юношеского творчества, на выезде из Пензы в районе улицы Ульяновской, в Междуречье, на улицах Жемчужной, Карпинского, Мира, Сборной, Ульяновской, Калинина, Попова, Лермонтова и других.

После уборки необходимо будет вывезти собранные на субботнике мусор и листву. Заместитель главы администрации города Юрий Ильин предупредил, что с этой целью за каждой территорией должна быть закреплена техника.