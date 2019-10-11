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Общество | Система электронного взаимодействия облегчит жизнь пензенским инвалидам

11.10.2019|11:15
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Жителям Пензенской области с ограниченными возможностями здоровья и семьям с больными детьми, претендующим на участие в жилищных программах, больше не потребуется предоставлять справку об инвалидности.

Такое решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания. На сессии, состоявшейся в пятницу, 11 октября, они внесли изменения в закон «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Пензенской области».

Теперь для получения документов будет использоваться единая система межведомственного электронного взаимодействия. С ее помощью уполномоченный орган сможет получить выписку из решения органа местного самоуправления о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также документ, подтверждающий факт установления инвалидности.

Электронная система будет использоваться в том случае, если инвалид или родители ребенка-инвалида по собственной инициативе не предоставят данные документы.

Источник — фото pixabay.com
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