В Пензенской области ввели квоты приема особенных детей в лагеря

В Пензенской области установили квоты по приему детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в места отдыха и оздоровления. Соответствующее постановление председатель регионального правительства Николай Симонов подписал 25 ноября.

Для государственных и муниципальных организаций, действующих по сезонам либо круглый год, а также для лагерей, работающих в каникулы, квота составит 5% фактической заполняемости.

Для муниципальных лагерей труда и отдыха она установлена в пределах 1%.

В документе уточнено, что показатель фактической заполняемости определяется за предшествующие календарные 12 месяцев в соответствии с реестром организаций детского отдыха и оздоровления.

Постановление вступит в силу 1 января и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

