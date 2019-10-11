11.10.2019 | 18:56

Парковка около областной филармонии сразу обращала на себя внимание - на стоянке было 11 новых легковых автомобилей Datsun. Судя по красным бантам, предназначались они в подарок, а точнее в награду победителям регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

«Без каменщика, штукатура и так далее невозможно сегодня развивать наш регион, невозможно развивать Россию», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Конкурс в 2019 году проводился в 10 номинациях. Лучших выбирали среди машинистов маневрового тепловоза, крана, стеклодувов, пчеловодов, каменщиков, грейдеристов, маляров, операторов машинного доения коров, электромонтеров и трактористов сельхозпроизводства.

Галина Милехина - одна из победительниц. Стаж ее работы машинистом крана - 31 год.

«Радость была. Я, может, даже сама сейчас не понимаю, что выиграла, но есть чувство гордости за себя. Дети за меня рады очень», - рассказала она.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 170 человек. 11-й автомобиль вручили лучшему учителю года. За второе место профессионалов наградили телевизором и за третье - ноутбуком. Тем, кому достались легковушки, предстоит заплатить налог в 60 тысяч рублей.