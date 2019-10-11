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Общество | Лучшим по профессиям в регионе подарили автомобили

11.10.2019|18:56
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Парковка около областной филармонии сразу обращала на себя внимание - на стоянке было 11 новых легковых автомобилей Datsun. Судя по красным бантам, предназначались они в подарок, а точнее в награду победителям регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

«Без каменщика, штукатура и так далее невозможно сегодня развивать наш регион, невозможно развивать Россию», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Конкурс в 2019 году проводился в 10 номинациях. Лучших выбирали среди машинистов маневрового тепловоза, крана, стеклодувов, пчеловодов, каменщиков, грейдеристов, маляров, операторов машинного доения коров, электромонтеров и трактористов сельхозпроизводства.

Галина Милехина - одна из победительниц. Стаж ее работы машинистом крана - 31 год.

«Радость была. Я, может, даже сама сейчас не понимаю, что выиграла, но есть чувство гордости за себя. Дети за меня рады очень», - рассказала она.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 170 человек. 11-й автомобиль вручили лучшему учителю года. За второе место профессионалов наградили телевизором и за третье - ноутбуком. Тем, кому достались легковушки, предстоит заплатить налог в 60 тысяч рублей.

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Гость|11.10.2019 19:28|

Жаль,что лучшему дворнику не дали. Недостоин труд дворника?

Гость|11.10.2019 19:50|

А у лучшего чиновника и так все есть?

Гость|11.10.2019 20:58|

А почему лучшему депутату не дали?!? А лучшему полицаю?!? Чем они хуже то?!? Ведь тоже на благо народа трудятся!

Гость|11.10.2019 21:01|

"ПензТазоСбыт"

Гость|11.10.2019 21:08|

Хорошо что начали ценить людей труда

Гость|11.10.2019 21:13|

Гость писал(a):

Недостоин труд дворника?
Ну не все как говорится: "в формате каналов". Да и конкурс келейно проводился, там всё распределено было. Это не жалоба, я на пенсии, просто показуха по "совковому" при охаивании того же периода.

Гость писал(a):

Хорошо что начали ценить людей труда
Вот ещё один наивный, хоть знал, а может мог свободно в нём поучавствовать. Только не надо отговорок.

Гость|11.10.2019 21:38|

Тот кто заплатил больше на лапу, тому и подарили эти ржавые вёдра

Гость|11.10.2019 22:34|

Ключник...!

Гость|11.10.2019 23:08|

Гость писал(a):

Тот кто заплатил больше на лапу,
Читай заголовок, они не выиграли - им подарили.

Имя: Гость
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