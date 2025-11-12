В стране и мире

Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

Печать
Telegram

В России водители легковых автомобилей начали получать штрафы от Ространснадзора на сотни тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

Ведомство штрафует владельцев легковушек за перевес на несколько тонн или превышение габаритов. Такая ситуация сложилась из-за дальнобойщиков, которые вешают на грузовые фуры дубликаты чужих номерных знаков и на них проходят весовой контроль, после чего снимают подложные номера и продолжают путь на «родных» знаках.

Одним из пострадавших оказался водитель легковушки, которую сочли шестиосным автопоездом высотой 4,79 метра. Для того, чтобы отменить постановление о штрафе на 600 тысяч рублей, мужчине пришлось обращаться в суд.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов объяснил изданию, что системы контроля не в состоянии распознать, за каким транспортным средством закреплен госномер в базе ГАИ.

Ранее водителей предупредили, что за поездки на машине с номерами без российского флага водителям грозит штраф. Но новая норма касается только тех автомобилей, которые были зарегистрированы после 1 января 2025 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети