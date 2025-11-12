12.11.2025 | 07:48

В Пензе в ночь на среду, 12 ноября, возле дома № 8 на улице Яшиной загорелась грузовая «Газель».

Кадры с места ЧП распространились в Сети. Огонь охватил кабину грузовика, припаркованного возле дома. Пламя потушили пожарные.

По словам очевидцев, в ЧП никто не пострадал. Пока официальной информации о случившемся нет.

3 ноября, на трассе М-5 в Пензе, у перекрестка улиц Ульяновской и Кронштадтской, загорелся автомобиль Volkswagen.

Иномарка вспыхнула после столкновения с Renault. Из-за происшествия образовалась пробка.

Фото 2 и 3 - «Пенза Новости».