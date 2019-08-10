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Общество | Жители улиц Калинина и Краснова задали вопросы чиновникам

10.08.2019|15:37
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Выездной прием жителей улицы Калинина объединил представителей городского управления ЖКХ, социальных работников, специалистов фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Ларису Александровну Веселову волнуют общее благоустройство территории и машины, которые часто ездят мимо ее трехэтажки к соседним строениям и к близлежащему учреждению дополнительного образования.

«Дом творчества (сейчас они на ремонте, на каникулах) - больше сотни машин. Едут иномарки, автобусы. У нас только троллейбус не ходит во дворе!» - рассказала жительница дома № 111 на ул. Калинина.

Пенсионерка предложила проложить к филиалу Дворца детского и юношеского творчества еще одну дорогу - напрямую с улицы Лобачевского. Это несложно, нужно только спилить засохшие деревья и убрать ржавый забор. Чиновники пообещали проработать ее инициативу.

«Все вопросы, которые задают жители, записываются, все принимаются к сведению. Если вопрос можно решить сразу, то он решается незамедлительно, потому что зачастую присутствуют представители управляющей компании. Если это требует какого-то времени - соответственно, все решается и впоследствии жителю дается разъяснение», - пояснил заместитель главы администрации Первомайской администрации г. Пензы Денис Гирдо.

Марину Епишову, которая живет в двухэтажке, беспокоит старая кровля ее дома.

«Протечки у нас есть. Если в прошлые годы нам делал МУП, то в этом году - уже своими силами. У ряда домов сейчас ремонт крыш, а наш дом почему-то пропустили, поэтому я пришла проконсультироваться», - сообщила жительница дома № 54 на ул. Краснова.

Горожанку заверили, что ее обращение не останется без внимания, будут рассмотрены различные варианты решения вопроса.

Подобные выездные приемы граждан проходят в каждом районе Пензы. По времени они не ограничены. Представители власти расходятся лишь после того, как ответят на все вопросы местных жителей.

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