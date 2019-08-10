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Общество | Пензенцы посетили гастроэнтерологов в выходной день

10.08.2019|16:24
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Дополнительный прием населения гастроэнтерологами организовали в нескольких поликлиниках Пензы и Сердобской межрайонной больнице. По предварительной записи десятки пензенцев обратились к врачам с жалобами на здоровье.

Участники акции оценили: хорошо, что есть такие дни, когда можно в выходной посетить необходимого специалиста.

«Я была очень удивлена профессионализмом, чувствуется, что врач настроен на то, чтобы человеку помочь. Суббота - это очень удобно для людей, особенно работающих», - отметила жительница г. Пензы Ирина Салеева.

По словам гастроэнтерологов, проблемы с пищеварительным трактом возникают у многих пензенцев.

«На самом деле большое количество жалоб на боль в эпигастрии, боль в правом, левом подреберьях внизу живота. Самое частое на данный момент у нас - гастриты, рефлюкс, эзофагиты, панкреатиты, холециститы, бывают колиты», - рассказала врач-гастроэнтеролог Вероника Рузанова.

В областном центре гастроэнтерологи провели прием в поликлиниках № 1, 9, 14 и областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко.

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