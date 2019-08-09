09.08.2019 | 09:53

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области обнародовали результаты мероприятий по контролю качества подаваемой населению питьевой воды за первые полгода 2019-го.

«Из разводящей сети всех водопроводов были отобраны и исследованы 3 101 проба питьевой воды по санитарно-химическим и 4 723 пробы воды по микробиологическим показателям», - сообщили в ведомстве.

Результаты лабораторного контроля таковы: 8,9% проб оказались неудовлетворительными по санитарно-химическим показателям, 1,4% - не отвечали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Причинами происходящего являются техническая изношенность сетей и сооружений, недостаточность работ по развитию и реконструкции системы водоснабжения с внедрением новых технологий очистки и доочистки питьевой воды, несоблюдение зон санитарной охраны водоисточников.

«Требуется проведение мероприятий по снижению природного содержания отдельных химических веществ в исходной питьевой воде: железа (г. Кузнецк), фтора (Бессоновский район)», - добавили в Роспотребнадзоре.

Такие рекомендации в ведомстве дают не первый год.