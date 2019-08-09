В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области обнародовали результаты мероприятий по контролю качества подаваемой населению питьевой воды за первые полгода 2019-го.
«Из разводящей сети всех водопроводов были отобраны и исследованы 3 101 проба питьевой воды по санитарно-химическим и 4 723 пробы воды по микробиологическим показателям», - сообщили в ведомстве.
Результаты лабораторного контроля таковы: 8,9% проб оказались неудовлетворительными по санитарно-химическим показателям, 1,4% - не отвечали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.
Причинами происходящего являются техническая изношенность сетей и сооружений, недостаточность работ по развитию и реконструкции системы водоснабжения с внедрением новых технологий очистки и доочистки питьевой воды, несоблюдение зон санитарной охраны водоисточников.
«Требуется проведение мероприятий по снижению природного содержания отдельных химических веществ в исходной питьевой воде: железа (г. Кузнецк), фтора (Бессоновский район)», - добавили в Роспотребнадзоре.
Такие рекомендации в ведомстве дают не первый год.
В Пензе из кранов течёт техническая вода?!