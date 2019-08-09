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Общество | В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды, подаваемой населению

09.08.2019|09:53
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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области обнародовали результаты мероприятий по контролю качества подаваемой населению питьевой воды за первые полгода 2019-го.

«Из разводящей сети всех водопроводов были отобраны и исследованы 3 101 проба питьевой воды по санитарно-химическим и 4 723 пробы воды по микробиологическим показателям», - сообщили в ведомстве.

Результаты лабораторного контроля таковы: 8,9% проб оказались неудовлетворительными по санитарно-химическим показателям, 1,4% - не отвечали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Причинами происходящего являются техническая изношенность сетей и сооружений, недостаточность работ по развитию и реконструкции системы водоснабжения с внедрением новых технологий очистки и доочистки питьевой воды, несоблюдение зон санитарной охраны водоисточников.

«Требуется проведение мероприятий по снижению природного содержания отдельных химических веществ в исходной питьевой воде: железа (г. Кузнецк), фтора (Бессоновский район)», - добавили в Роспотребнадзоре.

Такие рекомендации в ведомстве дают не первый год.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|09.08.2019 10:06|

В Пензе из кранов течёт техническая вода?!

Гость|09.08.2019 10:14|

Гость писал(a):

В Пензе из кранов течёт техническая вода?!
Давно,только губернатора собор интересует ,а не проблемы с водой.

Гость|09.08.2019 10:17|

Воздухом дышим одним,рак не выбирает по социальному положению и это радует. Раю и Васю не спасли ни заводы,ни пароходы. А вода? Переживём и это.

Гость|09.08.2019 10:41|

С 2010 года в тариф за воду была включена сумма для строительства новых очистных сооружений в Пензе, минуло почти 10 лет где деньги и эти сооружения

Гость|09.08.2019 10:48|

В Испании.

Гость|09.08.2019 11:12|

Гость писал(a):

С 2010 года в тариф за воду была включена сумма для строительства новых очистных сооружений в Пензе, минуло почти 10 лет где деньги и эти сооружения
Распилили.

Гость|09.08.2019 11:25|

За лето 2 месяца не было горячей воды,а виноват опять Израиль?

Имя: Гость
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