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Общество | В Пензенской области камеры на дорогах записывают по 4 000 нарушений в день

09.08.2019|11:50
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В отделении пропаганды регионального УГИБДД подвели итоги двух прошедших суток и сообщили, что за 7 и 8 августа в Пензенской области совершено около 10 000 нарушений правил дорожного движения.

Большинство из них было зафиксировано в автоматическом режиме. 7 августа камеры зарегистрировали 4 000 инцидентов, 8-го - 4 150.

При этом до конца 2019 года количество комплексов фиксации нарушений ПДД на территории Пензенской области значительно увеличится. Планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 25 стационарных и 10 передвижных камер. Таким образом, их количество превысит сотню.

Также 7 и 8 августа сотрудники ГИБДД также поймали 196 пешеходов, пересекавших дорогу в неположенном месте, и оформили 51 ДТП с материальным ущербом (без пострадавших).

Кроме того, за эти же два дня задержали 19 пьяных водителей.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения», - обратились к пензенцам в отделении пропаганды.

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Гость|09.08.2019 12:24|

А если бы повесили камеры на перекрестке Суворова - Чехова, то еще бы по 2000 нарушений в день фиксировали.

Гость|09.08.2019 12:25|

МАЛО!

наглецов полный город.

Нужны камеры не перекрестках, за рядность, за стоп-линию, за проезд на красный! Это более нужнее, чем камеры за скорость.

И надо пропихнуть Пензу в пилотные регионы выписки штрафов с камер за отсутствие ОСАГО!

Вот тогда на дорогах станет спокойнее и безопаснее

Гость|09.08.2019 13:01|

Вроде все правильно, но когда приходит штраф-неприятно.

Имя: Гость
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