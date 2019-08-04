Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|4 авг 2019|17:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+12oC
Завтра | Дождь |
  73.19  |  $  65.87

Общество | На дорогах Пензенской области появится больше камер

04.08.2019|10:25
Печать

К концу 2019 года на территории Пензенской области значительно увеличится количество комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 25 стационарных и 10 передвижных камер. Таким образом, их количество превысит сотню. Размещают их на наиболее опасных участках транспортных магистралей.

«Согласовываем установку с органами ГИБДД. Основная задача установки этих камер не сбор штрафов, как некоторые граждане у нас думают, а действительно снижение аварийности», - отметил директор ГБУ «Безопасный регион» Олег Юрков.

На территории Пензенской области в рамках трех контрактов работают 51 стационарный и 22 передвижных комплекса. Ежедневно они фиксируют порядка трех тысяч нарушений правил дорожного движения. Данные регулярных мониторингов говорят о том, что камеры дисциплинируют водителей. Как следствие, на опасных участках дорог снижается число ДТП, в которых получают травмы и гибнут люди.

Чтобы уменьшить количество автокатастроф, реализуется комплекс мер, среди которых - установка дополнительных автоматических регулировщиков, знаков, барьерных ограждений.

«На территории Спасского района Пензенской области благодаря работе сотрудников Госавтоинспекции, а также реализации комплекса инженерных мероприятий на пешеходном переходе путем установки светофорного объекта, очаг аварийности удалось ликвидировать», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Такие меры направлены на снижение количества погибших в автокатастрофах к 2024 году в несколько раз.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!