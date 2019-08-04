04.08.2019 | 10:25

К концу 2019 года на территории Пензенской области значительно увеличится количество комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 25 стационарных и 10 передвижных камер. Таким образом, их количество превысит сотню. Размещают их на наиболее опасных участках транспортных магистралей.

«Согласовываем установку с органами ГИБДД. Основная задача установки этих камер не сбор штрафов, как некоторые граждане у нас думают, а действительно снижение аварийности», - отметил директор ГБУ «Безопасный регион» Олег Юрков.

На территории Пензенской области в рамках трех контрактов работают 51 стационарный и 22 передвижных комплекса. Ежедневно они фиксируют порядка трех тысяч нарушений правил дорожного движения. Данные регулярных мониторингов говорят о том, что камеры дисциплинируют водителей. Как следствие, на опасных участках дорог снижается число ДТП, в которых получают травмы и гибнут люди.

Чтобы уменьшить количество автокатастроф, реализуется комплекс мер, среди которых - установка дополнительных автоматических регулировщиков, знаков, барьерных ограждений.

«На территории Спасского района Пензенской области благодаря работе сотрудников Госавтоинспекции, а также реализации комплекса инженерных мероприятий на пешеходном переходе путем установки светофорного объекта, очаг аварийности удалось ликвидировать», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Такие меры направлены на снижение количества погибших в автокатастрофах к 2024 году в несколько раз.