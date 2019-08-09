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Общество | В пензенские школы поступило больше половины заказанных учебников

09.08.2019|16:08
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По образовательным учреждениям развозят учебники. Руководство каждого составляло заявку на необходимые книги.

«В первую очередь были заказаны учебники для учащихся 9-х классов, так как они переходят на новые государственные стандарты. Заказали учебники, они поступили в полном объеме - более 900 экземпляров мы получили», - отметила зам. директора школы № 36 г. Пензы Ольга Пучкова.

К учебному году во всех школах должен обновиться библиотечный фонд. А пока сортируют те книги, что уже доставлены в образовательные учреждения.

«Общая сумма денежных средств областного заказа на новый, 2019/2020 учебный год составляет 118 миллионов 887 тысяч 600 рублей. На данные денежные средства было закуплено более 264 тысяч экземпляров учебников», - сообщила ведущий специалист-эксперт управления министерства образования области Алла Котенкова.

Новые книги поставят на учет и проштампуют, как и те, по которым несколько лет школьники постигают науку. К примеру, у одного из учебников сменилось уже три хозяина, но он в хорошем состоянии.

«У нас «Российское движение школьников», наши активисты проводят каждую четверть рейды по сохранности учебников. Мы смотрим, чтобы учебник был обложен и чтобы дети относились к учебникам бережно», - рассказала Ольга Пучкова.

В настоящее время больше половины всех заказанных учебников уже поступило в школы.

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