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Общество | В Пензе застройщики возводят многоэтажки на 42 площадках

09.08.2019|10:42
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Сейчас в Пензе 16 застройщиков возводят многоэтажные жилые дома на 42 площадках. Об этом в пятницу, 9 августа, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил на своей странице в Facebook.

«За семь месяцев этого года уже введено в эксплуатацию 211 тысяч кв. м жилья. Это более чем 200% к уровню прошлого года», - написал мэр. По его словам, всего до конца 2019-го планируется сдать 270 тысяч кв. м в многоэтажках.

В целом в Пензенской области до 2024 года намерены построить 6,9 млн кв. м жилья. Уже в 2019-м должны сдать 985 тысяч квадратных метров, что в полтора раза больше, чем в 2018-м.

В 2020-м запланирован ввод 1 млн 97 тыс. квадратных метров, в 2021-м - 1 млн 52 тыс., в 2022-м - 1 млн 164 тыс., в 2023-м - 1 млн 254 тыс., в 2024-м - 1 млн 343 тыс. кв. м.

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Гость|09.08.2019 10:59|

КТО все это покупать будет ??????

Гость|09.08.2019 11:01|

Гость писал(a):

КТО все это покупать будет ?
А какая твоя забота? Ты кто?

Гость|09.08.2019 11:08|

Помимо строительства многоэтажек создавали бы еще инфраструктуру. ГПЗ уже переполнен новостройками, а вот новых школ, детсадов и дорог там не строят. Единственная 77 школа уже трещит по швам: на одном наборе по 8 параллельных классов. Всего один выезд\заезд в город через светофор на Измайлова. Нужен срочно еще один выезд из района мимо церкви к детской железной дороге и дальше через Барковку в сторону Спутника через новый мост на месте понтонного. Строительство нового моста нужнеее и актуальнее реконструкции Бакунинского

Гость|09.08.2019 11:10|

Гость писал(a):

Строительство нового моста нужнеее и актуальнее реконструкции Бакунинского
Кому это надо? На ремонте Бакунинского можно в разы больше денег освоить. Только проблему пробок на Антонова и Измайлова эта реконструкция никак не решит

Гость|09.08.2019 11:13|

Почему застройшики не привлекаются к созданию рядом с возводимыми объектами социальной инфраструктуры? Только помещения под аренду магазинов и офисов. Где школы и сады, стадионы и спортивные площадки?

Гость|09.08.2019 11:17|

penzainform.ru писал(a):

Сейчас в Пензе 16 застройщиков возводят многоэтажные жилые дома на 42 площадках.
Одновременно с этим гробят отремонтированные дороги.

Гость|09.08.2019 11:19|

Количество обманутых дольщиков почему-то ежегодно в городе только увеличивается.

Гость|09.08.2019 11:21|

penzainform.ru писал(a):

Сейчас в Пензе 16 застройщиков возводят многоэтажные жилые дома на 42 площадках.[/quot

Набережную и цирк когда построят? Обещали к 1 сентября этого года. Ждемс с нетерпением!

Гость|09.08.2019 11:28|

Заводы нужны,фабрики,а в Пензе их полторы штуки и те в частных руках,где кумовство и мздоимство. Торгуем,играем,бухаем,лечимся.У большинства кредиты,займы до "завтра" и ипотеки.

Гость|09.08.2019 11:31|

Гость писал(a):

КТО все это покупать будет ?
Жители сел и дервень, рабочих поселков - в которых работы днем с огнем не сыщешь

Гость|09.08.2019 11:32|

Гость писал(a):

Почему застройшики не привлекаются к созданию рядом с возводимыми объектами социальной инфраструктуры?
Потому что капиталистам это не выгодно - читай Маркса

Гость|09.08.2019 11:34|

Гость писал(a):

Почему застройшики не привлекаются к созданию рядом с возводимыми объектами социальной инфраструктуры? Только помещения под аренду магазинов и офисов. Где школы и сады, стадионы и спортивные площадки?
Это же всё тогда будет включено в стоимость квартиры. Вы готовы покупать квартиру в полтора-два раза дороже чем сейчас. Я не смогу купить по такой цене.

В таком случае останутся только элитные жилые комплексы с частными садами и частными школами.

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