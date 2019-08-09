09.08.2019 | 10:42

Сейчас в Пензе 16 застройщиков возводят многоэтажные жилые дома на 42 площадках. Об этом в пятницу, 9 августа, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил на своей странице в Facebook.

«За семь месяцев этого года уже введено в эксплуатацию 211 тысяч кв. м жилья. Это более чем 200% к уровню прошлого года», - написал мэр. По его словам, всего до конца 2019-го планируется сдать 270 тысяч кв. м в многоэтажках.

В целом в Пензенской области до 2024 года намерены построить 6,9 млн кв. м жилья. Уже в 2019-м должны сдать 985 тысяч квадратных метров, что в полтора раза больше, чем в 2018-м.

В 2020-м запланирован ввод 1 млн 97 тыс. квадратных метров, в 2021-м - 1 млн 52 тыс., в 2022-м - 1 млн 164 тыс., в 2023-м - 1 млн 254 тыс., в 2024-м - 1 млн 343 тыс. кв. м.