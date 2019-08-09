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Общество | Пензу очищают от незаконной рекламы на фасадах домов

09.08.2019|12:19
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В Пензе активизировали работу по ликвидации незаконной рекламы на фасадах зданий. В четверг, 8 августа, от нее освободили дома на улицах Кирова, Максима Горького, Карпинского и проспекте Победы. Также убрали рекламу в районе Гагаринского путепровода.

В администрации подчеркнули: незаконные конструкции портят внешний вид города.

Так, в центре Пензы убрали большие панно с домов № 71 на улице Кирова и № 37а на улице Горького.

«Средства, затраченные на выполнение работ, будут возмещены владельцами конструкций добровольно либо взысканы в судебном порядке», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|09.08.2019 12:42|

Наконец-то чинушки глаза свои разули?

Гость|09.08.2019 12:49|

Реклама двигатель торговли, экономики убивайте бизнесс чинки получающих зарплату из бюджета который формируется из налогов, которые платит бизнесс. Идиотизм. Дайте людям работать!

Имя: Гость
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