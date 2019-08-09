В Пензе активизировали работу по ликвидации незаконной рекламы на фасадах зданий. В четверг, 8 августа, от нее освободили дома на улицах Кирова, Максима Горького, Карпинского и проспекте Победы. Также убрали рекламу в районе Гагаринского путепровода.
В администрации подчеркнули: незаконные конструкции портят внешний вид города.
Так, в центре Пензы убрали большие панно с домов № 71 на улице Кирова и № 37а на улице Горького.
«Средства, затраченные на выполнение работ, будут возмещены владельцами конструкций добровольно либо взысканы в судебном порядке», - уточнили в пресс-службе мэрии.
Наконец-то чинушки глаза свои разули?