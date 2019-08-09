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Общество | Пензенцы смогут парковаться по обеим сторонам улицы Славы в любой день

09.08.2019|15:50
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Скоро пензенские водители смогут останавливаться и парковаться на улице Славы, не ориентируясь на то, четное в этот день число или нет. Городской центр организации дорожного движения планирует поставить там другие знаки и таблички.

Как пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии, по обеим сторонам улицы Славы хотят запретить стоянку по ночам - с 23:00 до 6:00. Днем же можно будет парковаться и слева, и справа от сквера.

«Из-за хаотичной стоянки и остановки транспортных средств при приведении дорог в нормативное состояние в периоды обильного снегопада возникают определенные проблемы. В результате несвоевременного проведения работ по снегоочистке происходит сужение существующей ширины проезжей части», - пояснили в мэрии мотивы центра организации дорожного движения.

Запрет парковаться в один день на обеих сторонах Славы начал действовать с января 2014 года. Оставлять машины на нечетной стороне улицы разрешили по четным числам, а на четной стороне - по нечетным.

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Гость|09.08.2019 17:06|

Так то там и сейчас на эти знаки никто внимания не обращает.

Гость|09.08.2019 17:08|

Счастье то какое!

Гость|09.08.2019 17:08|

Парктроны обращают. Ловил я там разок штраф. Забежал на полчасика в Газпром банк...

Гость|09.08.2019 17:10|

Поставлю там свой ЗИЛ.

Гость|09.08.2019 17:10|

а с каретами, пензенским прынцессам, как быть?

Гость|09.08.2019 17:12|

Гость писал(a):

а с каретами, пензенским прынцессам, как быть?
А что с ними?

Имя: Гость
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