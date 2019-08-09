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Общество | Иван Белозерцев подарил шведскую стенку и конструктор многодетной семье

09.08.2019|16:43
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Губернатор откликнулся на письмо пензенца Андрея Фейгина и его супруги Ольги, в котором они позвали Ивана Белозерцева в гости. Просто так, посмотреть, как живет их многодетная семья.

«У вас особый случай - в 2017 году родилась тройня. Сейчас подъезжаю и думаю: как же Ольга Владимировна справляется, это же очень сложно, очень непросто», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Но Фейгины на судьбу не жалуются, наоборот, считают, что им очень повезло. Детский смех в доме не умолкает. Дедушки-бабушки с удовольствием нянчат внуков, старшая дочь Екатерина всегда готова выступить в роли помощницы. Есть и другие секреты, как справиться с такой ватагой.

«Игрушки в помощь нам, мультфильмы. Плохо, что пока еще сами не играют, ждем. В сентябре идут в садик, очень рады этому», - рассказала Ольга Фейгина.

«Я думаю о том, как воспитать хорошими людьми четверых, дать им образование, кров. Посмотрим, как сложится. Если я буду иметь возможность всем этим обеспечить, я и десять бы хотел», - добавил Андрей Фейгин.

Визит губернатора совпал с 16-летием со дня создания их большой семьи. По случаю праздника Иван Белозерцев подарил им шведскую стенку для занятий спортом, разные развивающие игры и конструкторы.

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