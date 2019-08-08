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Общество | Водителей фур наказывают за попытку избежать транспортного контроля

08.08.2019|15:01
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Нижне-Волжское управление Ространснадзора констатирует: в Пензенской области некоторые водители грузового транспорта, осуществляющие международные перевозки, не подчиняются законным требованиям инспекторов и не останавливаются на стационарных пунктах транспортного контроля.

Таким образом они надеются избежать ответственности за нарушения, а в итоге лишь теряют дополнительные деньги.

Так, показателен случай, имевший место 21 июля на 213-м километре трассы Тамбов – Пенза. Водитель из Азербайджана на автомобиле MAN (перевозчик - RAM LTD) увидел инспектора и промчался мимо. Его остановили принудительно, и оказалось, что мужчина пытался скрыть более тяжкие нарушения.

В итоге в отношении водителя вынесли три постановления. Так, его оштрафовали на 800 рублей за невыполнение законного требования должностного лица, на 100 000 рублей – за осуществление международных автомобильных перевозок с незаполненным разрешением, на 3 000 рублей – за нарушение режима труда и отдыха (оно было зафиксировано на тахограммах).

До уплаты штрафа MAN из Азербайджана задержали. Эта мера вынудила водителя перевести деньги в течение суток.

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