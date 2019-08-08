08.08.2019 | 15:04

В пензенском кафе «Бриз», расположенном в торце дома № 10 на улице Ленинградской, любителям употребить крепкое спиртное продавали его, не имея лицензии.

Нарушение выявили сотрудники администрации и полиции, которые посетили заведение с проверкой после поступивших на него жалоб.

По факту незаконной продажи крепкого алкоголя на индивидуального предпринимателя был составлен протокол.

Также проверявшие обнаружили, что у него вообще нет лицензии на право продажи алкогольной продукции, отсутствует кассовый аппарат и подключение к системе ЕГАИС. Меню и прейскурант оказались не оформлены, документов на продаваемую продукцию не нашлось.

Участники рейда объяснили владельцу и персоналу кафе, какая ответственность их ждет в случае торговли алкоголем. Также им напомнили о необходимости соблюдения правил продажи отдельных товаров и оказания услуг общественного питания, сообщили в пресс-службе мэрии.