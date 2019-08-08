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Общество | В кафе на Западной Поляне продавали водку без лицензии

08.08.2019|15:04
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В пензенском кафе «Бриз», расположенном в торце дома № 10 на улице Ленинградской, любителям употребить крепкое спиртное продавали его, не имея лицензии.

Нарушение выявили сотрудники администрации и полиции, которые посетили заведение с проверкой после поступивших на него жалоб.

По факту незаконной продажи крепкого алкоголя на индивидуального предпринимателя был составлен протокол.

Также проверявшие обнаружили, что у него вообще нет лицензии на право продажи алкогольной продукции, отсутствует кассовый аппарат и подключение к системе ЕГАИС. Меню и прейскурант оказались не оформлены, документов на продаваемую продукцию не нашлось.

Участники рейда объяснили владельцу и персоналу кафе, какая ответственность их ждет в случае торговли алкоголем. Также им напомнили о необходимости соблюдения правил продажи отдельных товаров и оказания услуг общественного питания, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|08.08.2019 15:23|

penzainform.ru писал(a):

Также проверявшие обнаружили, что у него вообще нет лицензии на право продажи алкогольной продукции
Так у ИП ее быть и не может, лицензцию выдают ООО.penzainform.ru писал(a):
По факту незаконной продажи крепкого алкоголя на индивидуального предпринимателя был составлен протокол.
Почему только на ИП? На сотрудника торговавшего тоже должны были составить.

Гость|08.08.2019 15:26|

ну и закройте этот гадюшник, пока все документы не оформят.

Опечатайте двери, и пусть делают что хотят и как хотят

Гость|08.08.2019 15:27|

Закрывайте такие точки на 3-6 месяцев. Штрафы не помогут. Замок на двери и всех работников пинками под жопу. Вот такие превращают город в гадюшник и рассадник криминала.

Имя: Гость
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