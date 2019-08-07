07.08.2019 | 18:03

Успенский кафедральный собор города Пензы по случаю предстоящего престольного праздника объявляет о начале сразу двух конкурсов - православных поделок и фотографий на религиозную тематику. С условиями можно ознакомиться на сайте храма.

«Цель в первую очередь - молодежь и детей приобщить к Богу, потому что каждый человек, так или иначе соприкасаясь с этим событием, что-то для себя откроет новое, узнает какие-то интересные моменты об истории праздника и вообще о церкви», - отметил ключарь Успенского кафедрального собора иерей Сергий Червяков.

Работы принимаются до 24 августа включительно. Итоги будут подведены 27-го числа, а на следующий день, когда состоится празднование Успения Пресвятой Богородицы, в соборе организуют выставку поделок и наградят победителей во всех номинациях.