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Общество | В Пензе объявили конкурс православных поделок и фотографий

07.08.2019|18:03
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Успенский кафедральный собор города Пензы по случаю предстоящего престольного праздника объявляет о начале сразу двух конкурсов - православных поделок и фотографий на религиозную тематику. С условиями можно ознакомиться на сайте храма.

«Цель в первую очередь - молодежь и детей приобщить к Богу, потому что каждый человек, так или иначе соприкасаясь с этим событием, что-то для себя откроет новое, узнает какие-то интересные моменты об истории праздника и вообще о церкви», - отметил ключарь Успенского кафедрального собора иерей Сергий Червяков.

Работы принимаются до 24 августа включительно. Итоги будут подведены 27-го числа, а на следующий день, когда состоится празднование Успения Пресвятой Богородицы, в соборе организуют выставку поделок и наградят победителей во всех номинациях.

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Гость|07.08.2019 18:45|

Ты их в дверь,они в окно...

Гость|07.08.2019 19:22|

Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить. Мозг же глотает любую дрянь.

Ч Айтматов

Имя: Гость
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