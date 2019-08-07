07.08.2019 | 17:15

32 разрешения на добычу косуль разыграно в ходе жеребьевки в Минлесхозе Пензенской области. Такая практика была введена в прошлом году, и ее активно поддержали любители отправляться в леса за копытными животными.

Участником лотереи может стать каждый житель региона, имеющий разрешение на оружие и охотничий билет. Наградой везунчикам становятся лицензии, количество которых ограничено законодательным лимитом.

«При регистрации всех заявлений им присваивался номер. Номер заявления будет разыгрываться по районам через крутящийся барабан», - сообщил заместитель начальника охотуправления минлесхоза области Сергей Климов.

На три десятка косуль, которых можно будет добыть в общедоступных охотничьих угодьях, поступило более 400 заявок от желающих поучаствовать в розыгрыше. Одним из первых счастливчиков стал Сергей Марков из села Сосновка.

«Это более-менее справедливо, я так считаю. По «лохматым рукам» они не расходятся, есть две, и кому-то они попали в Бессоновском районе», - отметил охотник Сергей Марков.

Реализовать полученные разрешения охотники смогут с 20 октября по 31 декабря. Всего в области (с учетом лицензий, выданных юридическим лицам) дозволена добыча 260 из 9 000 косуль, обитающих на территории Сурского края.