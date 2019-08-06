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Общество | В пяти пензенских детсадах капитально отремонтируют ясли

06.08.2019|14:11
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В Пензе капитально отремонтируют ясельные группы в пяти детских садах. Речь идет о дошкольных учреждениях № 17, 120, 143, 145, 149. Все необходимые документы уже переданы в центр закупок для проведения аукционов.

Информация об этом во вторник, 6 августа, появилась на сайте администрации города.

Для того чтобы к 2021 году обеспечить 100%-ю доступность дошкольного образования для малышей в возрасте до трех лет, в 2019-м откроют второй корпус сада на улице Макаренко на 175 мест, в том числе 60 ясельных.

«Получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости четырех пристроев к детским садам. Корпус на Антонова внесен в план закупок, повторно пройдут торги на объект по улице Депутатской.

Формируется пакет документов для проведения конкурсной процедуры на определение подрядной организации, которая будет возводить пристрои на улицах Измайлова, Набережной реки Мойки», – сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

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Гость|06.08.2019 14:29|

Звучит как угроза.

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