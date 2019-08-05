05.08.2019 | 16:39

За первое полугодие 2019-го в Пензенской области (без учета Заречного) выявили 175 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, что на 18,8% ниже аналогичного периода 2018-го. Об эпидситуации по итогам шести месяцев рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Существенно превышают среднеобластные показатели и имеют тенденцию к росту заболеваемости Колышлейский (23,8 на 100 тысяч, +5 раз), Лунинский (34,4; +5 раз), Камешкирский (27,0; +3 раза) районы», - сообщили в ведомстве.

Случаев заражения среди детей и подростков не зарегистрировали. Два ребенка прибыли в регион с уже поставленным диагнозом: 5-летний из Сызрани и 14-летний из Узбекистана. Во время донорства и медицинских операций ВИЧ-инфекция также не передавалась.

«По более старшим возрастам заболеваемость распределилась следующим образом: 20-29 лет - 13,1% (1-е полугодие 2018-го - 19,9%), 30-39 лет – 55,1% (44,2%), 40-49 лет - 25,0% (26,8%), 50 лет и старше – 5,1% (8,7%), т. е. вновь выраженную долю заняли возраста 30-39 лет», - уточнили в управлении.

За полгода непосредственно от ВИЧ-инфекции умерли 29 человек, за тот же период 2018-го - 27.

«Из 26 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, завершивших беременность родами с рождением живых детей, 23 пары получали трехэтапную химиопрофилактику. Только во время беременности химиопрофилактику получили еще две женщины; в одном случае химиопрофилактика женщине не проводилась. Получили химиопрофилактику все 26 новорожденных», - пояснили в Роспотребнадзоре.