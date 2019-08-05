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Общество | В Пензенской области ремонт 11 школ идет с отставанием от графика

05.08.2019|11:09
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По состоянию на понедельник, 5 августа, в Пензенской области к новому учебному году приняты 258 из 568 юрлиц - образовательных организаций, подлежащих приемке, это 461 объект.

«Завершим 15 августа. Если будут замечания, дадим время на устранение. Приемка идет по графику», - доложил министр образования региона Александр Воронков.

По его словам, в 2019 году на капитальный ремонт зданий 36 школ в 29 муниципальных образованиях было выделено 141 млн рублей. Завершены работы только в 5 районах, в 13 они идут по графику, в 11 образованиях, в том числе в Пензе, отстают.

«С каждым главой мы вышли на объект, разговаривали со строительными организациями - обещали ускорить. Причина в основном в отсутствии рабочий силы: они взяли много объектов и по мере закрытия одних направляют силы на другие», - пояснил Александр Воронков.

На ремонт дошкольных учреждений в 17 районах из областного бюджета было направлено 78 млн рублей. Все работы будут завершены к 1 сентября.

Министр отметил, что есть несколько незакрытых крыш и из-за дождей уже случились протечки. Подрядные организации обещали устранить их своими силами.

«Кто вываливается из графика - рассказывайте о них: зашел на школу заработать. Мы - чтобы отремонтировать, а он - заработать. И вместо 15-20 человек работает 3 или 5!

Должны выставляться штрафные санкции - или расторгайте с ними контракт. Давайте жестко с ними работать! Заявился - работай! Или не заявляйся, не хапай такого количества объектов, с которым ты не справляешься», - возмутился губернатор Иван Белозерцев, заслушав доклад.

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