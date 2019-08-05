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Общество | «Приезжайте к нам» - застройщики позвали «Термодом» в Саратов

05.08.2019|16:49
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Большая делегация чиновников и застройщиков из Саратовской области посетила Город Спутник в рамках рабочей поездки, инициированной депутатом Государственной Думы Николаем Панковым для знакомства с успешными строительными проектами региона.

Спутник с его инфраструктурой, построенными и строящимися жилыми комплексами и социальными объектами, конечно, вызвал живой интерес у приезжих гостей, которым было важно не только увидеть, как воплощаются проекты комплексной жилой застройки, но и перенять опыт.

«Завидно! Очень завидуем тому, что увидели, и приглашаем вас к нам, хотим учиться», - сообщила директор строительной компании «УМ-24» Ольга Осипова.

«Мне вообще нравится тенденция российских строителей делать акцент на благоустройстве. Мы подобное воплощаем всего год, а здесь люди 10 лет строят Город Спутник», - поделилась впечатлениями коммерческий директор группы компаний «Кронверк» Кристина Плешкова после обзорной экскурсии по Спутнику и посещения одного из лучших дворов в стране - в ЖК «Лазурный».

Итоги поездки подвел Николай Панков.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорит, что нашим гражданам сегодня нужно давать совсем другое жилье: с обустроенными функциональными и красивыми дворами и площадками. В Пензе это уже реализуется, и хорошо, что 12 саратовских компаний приехали на это посмотреть. Город Спутник - это не только хорошая инфраструктура, но это и социально ориентированный застройщик, который и сам постоянно совершенствуется», - рассказал Николай Панков.

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