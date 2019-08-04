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Общество | На Вишневой улице припаркованные автомобили мешают ремонту дороги

04.08.2019|10:37
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Частный транспорт встал на пути национального проекта: пять машин застыли на островке асфальта на Вишневой. На остальной части улицы его уже сняли - идет обновление в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«ГИБДД нам дало данные о месте жительства владельцев, пока ищем. Если владельцы автотранспорта увидят репортаж, то просим обратить внимание на свои машины и незамедлительно их убрать. Это все тормозит процесс ремонта», - сообщил заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Валерий Яцко.

Сроки установлены жесткие - первая половина сентября. Но масштабные участки в районе Воронова - Кижеватова - Российской - Вишневой планируется сдать раньше, к Дню знаний. Своеобразный подарок для учеников школы № 46 и их родственников. Ведь в теперешних условиях трудно будет дойти до кадетского корпуса чистыми или доехать в незапачканной машине. Пылевые бури на указанных улицах - частое явление. Это, впрочем, свидетельствует о том, что близко период асфальтировки, вот для чего счищают пыль с полотна.

Порядка 40 миллионов рублей будет потрачено на обновление участка площадью свыше 30 000 квадратных метров.

«Улица Кижеватова - мы предусматриваем щебеночно-мастичное основание покрытия для большей долговечности. Дополнительно мы обустраиваем три заездных остановочных кармана, согласно ГОСТам, также получится добавить немного заездных карманов для парковки автотранспорта. По улице Российской - Вишневой - здесь будет от улицы Кижеватова до улицы Воронова также щебеночно-мастичное основание», - отметил Валерий Яцко.

Это объясняется интенсивностью движения на данном участке, а дальше до конца отрезка - привычный асфальт. Также предусматривается ремонт тротуара близ остановок общественного транспорта и в тех местах, где он сильно разрушен.

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Гость|04.08.2019 17:04|

В чем проблема-то?! На штрафстоянку отправить, а там если владельцам надо, то заберут свой хлам. Закон этому не препятствует.

Имя: Гость
Комментарий:

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