На улице Аустрина попал в ДТП 14-летний питбайкер

08.08.2025 | 08:00

Вечером в четверг, 7 августа, в Пензе случилось ДТП с участием водителя-подростка.

В 18:20 на улице Аустрина столкнулись «Лада-Гранта», за рулем которой находилась 39-летняя женщина, и питбайк - им управлял 14-летний пензенец.

Подросток получил травмы и был доставлен в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что 5 августа в Тамалинском районе в 20:12 сотрудники ГАИ увидели на дороге мотоцикл без регистрационных знаков. На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал, поэтому инспекторы организовали преследование. В какой-то момент подросток, находившийся за рулем мотоцикла, не справился с управлением.