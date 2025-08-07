В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на улице Мичурина

07.08.2025 | 11:50

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей ДТП с пешеходом на улице Мичурина.

Авария случилась вечером 21 июня. В 19:25 неустановленный водитель наехал на 62-летнего мужчину, отчего тот получил травмы.

Свидетелей убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.

Также можно обратиться лично по адресу ул. Бакунина, 181.

Ранее полицейские сообщили, что ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия на проспекте Строителей, произошедшего 17 июня. Там водитель неустановленного средства индивидуальной мобильности (СИМ) сбил 56-летнюю женщину и скрылся с места аварии.