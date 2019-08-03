03.08.2019 | 13:57

Событие произошло в четверг, 1 августа. Родители воспитанников хоккейного клуба «Рубин», совершив восхождение на Эльбрус, подняли на вершине флаг любимой команды.

Эльбрус – гора в Европе высотой 5 642 метра над уровнем моря, которая входит в список семи величайших вершин мира. На ее покорение у альпинистов ушло 6 дней и 13 часов.

«Кузнечане могут гордиться своими земляками, а само событие навсегда войдет в историю хоккейного клуба «Рубин», - отметили в пресс-службе администрации Кузнецка.