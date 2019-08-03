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Общество | Кузнечане установили флаг хоккейного клуба на вершине Эльбруса

03.08.2019|13:57
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Событие произошло в четверг, 1 августа. Родители воспитанников хоккейного клуба «Рубин», совершив восхождение на Эльбрус, подняли на вершине флаг любимой команды.

Эльбрус – гора в Европе высотой 5 642 метра над уровнем моря, которая входит в список семи величайших вершин мира. На ее покорение у альпинистов ушло 6 дней и 13 часов.

«Кузнечане могут гордиться своими земляками, а само событие навсегда войдет в историю хоккейного клуба «Рубин», - отметили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Источник — фото gorodkuzneck.ru/
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Гость|03.08.2019 15:07|

Засрали весь Эльбрус.

Этого говнофлага там как раз и не хватало.

Гость|03.08.2019 15:12|

а зачем это

Имя: Гость
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