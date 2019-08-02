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Общество | С 10 августа в Пензу приостановят ввоз китайских культур

02.08.2019|18:33
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Сладкие, как мед, калмыцкие арбузы, дагестанская черешня, ростовские помидоры - информации о том, откуда товар, немного. Да и написана она, скорее всего, рукой торговца. Но на сельхозпродукцию должны быть сопроводительные документы, где указана страна-производитель.

С 10 августа по решению Россельхознадзора временно приостанавливается ввоз китайских культур в Россию.

«Продолжается обнаружение в этой продукции опасных карантинных объектов. Российская сторона не раз заявляла китайской стороне об обнаружении таких объектов, но никаких мер со стороны Китая не было принято, поэтому вынуждены были приостановить поставки», - сообщил начальник отдела Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Андрей Мосолов.

Под запрет попадают груши, яблоки, слива, нектарин, персики, абрикосы, айва. Продукцию made in China на пензенских ярмарках, рынках и полках магазинов отыскать довольно сложно. Везут сезонные овощи, фрукты, ягоды из бывших союзных республик, реализуют и местные.

«Армения абрикос, Дагестан», - рассказала продавец Елена.

«Нет, не верю. Наверное, нас обманывают, неправду пишут», - отметила горожанка.

«Я вообще сейчас никому не верю!» - заявил мужчина.

Китай является одним из крупных поставщиков сельхозпродукции на территорию России. Чего только не везут из Поднебесной! Однако к импортным товарам у специалистов накопилось много претензий.

«В 49 случаях, включая 2018 и часть 2019 года, было обнаружение этих объектов в продукции, в том числе именно в семечковых и косточковых культурах», - пояснил Андрей Мосолов.

Возобновление торговых отношений между странами возможно лишь после того, как в Поднебесной будут приняты необходимые меры.

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Гость|02.08.2019 18:52|

Ну что, ждем неминуемые комментарии местного форумного дурачка-тунеядца.

Гость|02.08.2019 19:10|

Заголовок как обычно неудачный.

Гость|02.08.2019 19:14|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

В СВЕТАФОР ЗАВЕЗЛИ АСТРАХАНСКИЕ АРБУЗЫ ПО 12 РУБЛЕЙ.ЧТО С АСТРАХАНИ 100%.НА ГАГАРИНА ВЧЕРА,КАК ДО МЕНЯ ДОШЛА ИНФА,ЗАВЕЗЛИ 6 ТОНН.

Гость|02.08.2019 19:24|

Гость писал(a):

Ну что, ждем неминуемые комментарии местного форумного дурачка-тунеядца.
Чего ждать, ты уже пишешь, трудовой наш дурачок.

Гость|02.08.2019 19:25|

Простите, а давить китайские овощи когда будут?

Дмитрий Н. Мотовилов|02.08.2019 19:31|

"Русский сахар" скорее всего тоже из Китая. Похож на чистую смертельную химию.

Имя: Гость
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