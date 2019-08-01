01.08.2019 | 14:58

По данным Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» из 2 927 объектов образования, медицины, культуры, многоквартирных домов и прочих потребителей сейчас опрессованы более 55% зданий. Внутренние системы теплоснабжения промыли на 1 378 объектах, ревизию провели 646.

Качественнее всего к мероприятиям по подготовке относятся объекты образования, там необходимые мероприятия выполнены уже в 90% учреждений.

Согласно законодательству, работы по подготовке к осенне-зимнему периоду должны завершиться к 1 сентября, а до 15-го необходимо оформить паспорта готовности объектов к новому отопительному сезону.

Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья стоит поторопиться и не откладывать опрессовки на последний день.

«Напоминаю, что обязательным условием для подписания актов готовности к отопительному периоду является как выполнение технических мероприятий по подготовке дома к зиме, так и отсутствие долгов за энергоресурсы», - пояснил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Жителям многоквартирных домов он посоветовал поинтересоваться в своей УК или ТСЖ, прошел ли дом обязательные мероприятия по подготовке к отопительному сезону, выполнил ли рекомендации поставщика ресурсов по изоляции зданий, не имеет ли задолженности за тепловую энергию.

«Руководителям жилищных организаций напоминаю, что в случае взыскания задолженности в принудительном порядке им может грозить субсидиарная ответственность. Только при наличии подписанного акта готовности со стороны поставщиков ресурсов в администрации города будут выдаваться паспорта готовности к зиме, - подчеркивают в АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Невыполнение комплекса мероприятий по подготовке к зиме может послужить поводом для отказа в перерасчете оплаты в случае некачественной поставки тепла в дом.