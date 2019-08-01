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Общество | Ремонт дороги от Ленинского лесхоза до Богословки завершили раньше срока

01.08.2019|11:32
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В Пензенской области завершился ремонт дороги от Ленинского лесхоза до села Богословка протяженностью 3 400 метров. Работы велись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сначала проезжую часть отфрезеровали, затем обустроили выравнивающий слой и основной слой щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также специалисты выровняли профиль обочин, установили барьерное ограждение и нанесли разметку на восстановленном участке.

«Работы завершены раньше срока, установленного государственным контрактом», - подчеркнули в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость|01.08.2019 11:49|

В Пензенской области завершился ремонт дороги от Ленинского лесхоза до села Богословка

До зимы как раз дождями всю дорогу и смоет...

Гость|01.08.2019 11:52|

Неужто без бордюров обошлись?

Гость|01.08.2019 11:54|

Когда завершат ремонт дороги до села Васильевка Богословского сельсовета? Отремонтировали только половину. Куда ушли бюджетные средства?

Гость|01.08.2019 11:54|

Гость писал(a):

До зимы как раз дождями всю дорогу и
Вы дурачок?

Гость|01.08.2019 12:17|

А дорога от Окружной до Ленинского лесхоза уже расползалась,причём вдоль полотна дороги.При её ремонте прошлый раз использовался иссинский щебень вместо гранитного и положили тонкий слой асфальта,кроме того в разрушении этой дороги причастно ГИБДД ,со стороны западной поляны установлен знак Знак 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено",то тяжелые грузовики постоянно носятся по этой дороге (миксеры,самосвалы,фуры и др.) и реакции ГИБДД - НОЛЬ,вот и угробили дорогу.

Гость|01.08.2019 12:19|

Гость писал(a):

Неужто без бордюров обошлись?
Маловероятно!

Учитывая, что эти, известные всей Пензенской области, бордюры, в Богословке и производят

Гость|01.08.2019 12:19|

penzainform.ru писал(a):

Работы завершены раньше срока,
Вообще кто просил ее строить? Там хорошая дорога была.

Зато есть одна дорога по селу, а в самом селе дорог нет.Как в пещерном веке

Гость|01.08.2019 12:19|

А обочину отсыпать гравием не будут?

Профиль обочин там из глинистой почвы,после дождя не дай бог на неё заехать,странная безопасность у наших качественных дорог,тем более,что там резкие повороты.

Гость|01.08.2019 12:29|

а де бордюры??? или бордюры только на трассах теперь кладут? мощностей не хватает или потом сделают?

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