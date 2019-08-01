В Пензенской области завершился ремонт дороги от Ленинского лесхоза до села Богословка протяженностью 3 400 метров. Работы велись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сначала проезжую часть отфрезеровали, затем обустроили выравнивающий слой и основной слой щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Также специалисты выровняли профиль обочин, установили барьерное ограждение и нанесли разметку на восстановленном участке.
«Работы завершены раньше срока, установленного государственным контрактом», - подчеркнули в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.
В Пензенской области завершился ремонт дороги от Ленинского лесхоза до села Богословка
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