01.08.2019 | 11:32

В Пензенской области завершился ремонт дороги от Ленинского лесхоза до села Богословка протяженностью 3 400 метров. Работы велись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сначала проезжую часть отфрезеровали, затем обустроили выравнивающий слой и основной слой щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также специалисты выровняли профиль обочин, установили барьерное ограждение и нанесли разметку на восстановленном участке.

«Работы завершены раньше срока, установленного государственным контрактом», - подчеркнули в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.