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Общество | Пензенцы накормили птиц-носорогов кошачьим кормом, хлебом и фруктами

01.08.2019|18:49
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Для одних из самых редких птиц, завезенных на территорию России, приготовили угощение. В Пензенском зоопарке устроили показательное кормление огненных гомраев, пернатых с огромным загнутым клювом и ярким выдающимся наростом над ним.

«В принципе, они всеядные, то есть они едят и белковый корм, то есть мелких насекомых, яйца, и фрукты, овощи тоже. Большой выбор им предлагается», - рассказала ученый секретарь Пензенского зоопарка Ольга Гвоздева.

Родом эти птицы-носороги, как их еще называют, с Филиппинских островов. Посмотреть на них можно всего в нескольких зоопарках России, в том числе и в пензенском.

Гарри и Гера живут парой. Они прибыли в город на Суре в 2013 году по обмену. Этот союз, как и у всех их родственников, скорее всего, продлится всю жизнь. Кстати, возраст огненных гомраев может достигать 50 лет.

«Когда настает брачный период, самка садится в дупло на гнездо, а самец это дупло закрывает смесью из глины, слюны, травы и оставляет только небольшую дырочку, в которую просовывает самке корм. Пока птенцы вылупляются, пока самка там сидит, самец их кормит», - отметила Ольга Гвоздева.

Птицы-носороги отлично идут на контакт с людьми. Гарри и Гера с удовольствием принимали корм из рук сотрудников зоопарка. В ежедневный рацион огненных гомраев входят фрукты, ягоды, хлеб, яйца и даже кошачий корм.

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Гость|01.08.2019 19:51|

Их размножение было в Пензенском зоопарке?

Гость|01.08.2019 19:52|

Пеликанов когда голубями накормят?

Гость|01.08.2019 19:58|

Когда мартышек жарить будем ?

Гость|01.08.2019 20:01|

по заголовку не понятно - кошачий корм для птиц-носорогов, это хорошо, или плохо?

пензенцы сделали хорошее дело, или опять закормили до смерти, как маленького пони?

Гость|01.08.2019 20:29|

Сотрудники зоопарка, если вам дороги питомцы, послушайте доброго совета, поставьте вторую сетку на расстоянии сантиметров 30-50 от клеток. Они же закормят птиц всяким гавном, эти неуемные посетители.

Гость|01.08.2019 20:32|

Гость писал(a):

поставьте вторую сетку на расстоянии сантиметров 30-50 от клеток.
тю... развеж нашего человека это когда нибудь останавливало?!

Имя: Гость
Комментарий:

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