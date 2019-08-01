01.08.2019 | 18:49

Для одних из самых редких птиц, завезенных на территорию России, приготовили угощение. В Пензенском зоопарке устроили показательное кормление огненных гомраев, пернатых с огромным загнутым клювом и ярким выдающимся наростом над ним.

«В принципе, они всеядные, то есть они едят и белковый корм, то есть мелких насекомых, яйца, и фрукты, овощи тоже. Большой выбор им предлагается», - рассказала ученый секретарь Пензенского зоопарка Ольга Гвоздева.

Родом эти птицы-носороги, как их еще называют, с Филиппинских островов. Посмотреть на них можно всего в нескольких зоопарках России, в том числе и в пензенском.

Гарри и Гера живут парой. Они прибыли в город на Суре в 2013 году по обмену. Этот союз, как и у всех их родственников, скорее всего, продлится всю жизнь. Кстати, возраст огненных гомраев может достигать 50 лет.

«Когда настает брачный период, самка садится в дупло на гнездо, а самец это дупло закрывает смесью из глины, слюны, травы и оставляет только небольшую дырочку, в которую просовывает самке корм. Пока птенцы вылупляются, пока самка там сидит, самец их кормит», - отметила Ольга Гвоздева.

Птицы-носороги отлично идут на контакт с людьми. Гарри и Гера с удовольствием принимали корм из рук сотрудников зоопарка. В ежедневный рацион огненных гомраев входят фрукты, ягоды, хлеб, яйца и даже кошачий корм.