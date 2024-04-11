В Пензе у пары мини-овец родился ягненок

11.04.2024 | 12:47

В семье мини-овец породы уэссан, обитающих в пензенском зоопарке, родился ягненок. Радостное событие произошло 31 марта.

Несмотря на то что новорожденному исполнилось уже почти 2 недели, определить его пол пока не удается. Поэтому и имени у парнокопытного еще нет.

«Малыш активно изучает мир вокруг, но далеко от мамы не отходит», - описали основные тенденции в поведении барашка в пресс-службе зоопарка.

Уэссан - домашняя овца, выведенная на острове Иль-д'Уэссан в 10 милях от атлантического побережья Франции. Они считаются самыми маленькими в мире: взрослые бараны вырастают до 50 см в холке и весят до 22 кг, женские особи еще изящнее - до 48 см и не тяжелее 13-16 кг.

В конце прошлого года в зоопарке впервые появился детеныш у восточных колобусов - приматов, занесенных в Красную книгу.