Скворцы вернулись в Пензенскую область после зимовки

26.03.2024 | 17:58

В Пензенскую область вернулись скворцы. Об этом во вторник, 26 марта, сообщили в региональном минлесхозе.

«Наши пернатые друзья наконец-то прибыли в наш регион после зимовки. Теперь весна точно вступила в свои права! Наблюдайте за их веселой суетой, слушайте их звонкие трели и радуйтесь вместе с природой», - обратился представитель ведомства к подписчикам в соцсетях.

Раньше в народе подмечали день возвращения скворцов, грачей и ласточек: если птицы появились раньше обычного, это сулило скорую весну.

Традиционно к прилету скворцов в Пензе изготавливают и вывешивают скворечники, чтобы пернатые могли найти пропитание в сложное время.

При установке домиков есть одно обязательное правило - леток и жердочка должны смотреть на юго-восток, чтобы птица могла видеть первые лучи восходящего солнца.