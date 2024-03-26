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Из жизни

Скворцы вернулись в Пензенскую область после зимовки

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В Пензенскую область вернулись скворцы. Об этом во вторник, 26 марта, сообщили в региональном минлесхозе.

«Наши пернатые друзья наконец-то прибыли в наш регион после зимовки. Теперь весна точно вступила в свои права! Наблюдайте за их веселой суетой, слушайте их звонкие трели и радуйтесь вместе с природой», - обратился представитель ведомства к подписчикам в соцсетях.

Раньше в народе подмечали день возвращения скворцов, грачей и ласточек: если птицы появились раньше обычного, это сулило скорую весну.

Традиционно к прилету скворцов в Пензе изготавливают и вывешивают скворечники, чтобы пернатые могли найти пропитание в сложное время.

При установке домиков есть одно обязательное правило - леток и жердочка должны смотреть на юго-восток, чтобы птица могла видеть первые лучи восходящего солнца.

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Источник — видео областного минлесхоза
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