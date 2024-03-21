В регионе начинают выдавать разрешения на добычу пернатых

21.03.2024 | 18:51

С пятницы, 22 марта, в Пензенской области будут выдавать разрешения на добычу пернатой дичи, сообщили в региональном минлесхозе.

Можно будет охотиться на гуся, селезня уток и вальдшнепа.

Сезон на территории области открывается 6 апреля.

«Разрешения можно получить через портал государственных услуг и МФЦ, а также в министерстве (г. Пенза, Лодочный проезд, 10) и у охотинспекторов в районах области», - уточнили в региональном минлесхозе.

29 февраля в Пензенской области закрылся сезон охоты на кабана и пушных животных. После этого охотникам нужно было передать информацию о добыче по месту получения разрешения. Если этого не делать вовремя, предусмотрено наказание: штраф до 1 000 рублей и отказ в выдаче разрешения на следующий сезон охоты. 20 марта было последним сроком возврата разрешений на пушные виды, за исключением волка.