01.08.2019 | 13:01

2, 3 и 10 августа в Пензе спортивными мероприятиями отметят День физкультурника.

В каждом районе города пройдут соревнования, в которых примут участие команды местных предприятий, организаций и учреждений. Они сразятся в мини-футбол, волейбол, шахматы, дартс и настольный теннис.

В Первомайском и Железнодорожном районах мероприятия состоятся в 14:00 2 августа: в первом - у кадетской школы № 46 на улице Российской, во втором - на территории школы № 66 на Медицинской.

В Октябрьском и Ленинском районах спортивные праздники начнутся в 10:00 3 августа - на базе гимназии № 13 на проспекте Строителей и у школы № 58 на Ворошилова соответственно.

10 августа в честь Дня физкультурника состоится спортивно-массовая акция на Олимпийской аллее, все желающие приглашаются к 10:00. Традиционно там проводят массовые заезды на велосипедах и забеги.

«По всем интересующим вопросам можно обратиться в комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике по телефону 34-34-98», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.