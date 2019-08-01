Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|1 авг 2019|14:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
  75.00  |  $  64.04
 

Общество | Пензенцев приглашают на спортивный праздник на Олимпийской аллее

01.08.2019|13:01
Печать

2, 3 и 10 августа в Пензе спортивными мероприятиями отметят День физкультурника.

В каждом районе города пройдут соревнования, в которых примут участие команды местных предприятий, организаций и учреждений. Они сразятся в мини-футбол, волейбол, шахматы, дартс и настольный теннис.

В Первомайском и Железнодорожном районах мероприятия состоятся в 14:00 2 августа: в первом - у кадетской школы № 46 на улице Российской, во втором - на территории школы № 66 на Медицинской.

В Октябрьском и Ленинском районах спортивные праздники начнутся в 10:00 3 августа - на базе гимназии № 13 на проспекте Строителей и у школы № 58 на Ворошилова соответственно.

10 августа в честь Дня физкультурника состоится спортивно-массовая акция на Олимпийской аллее, все желающие приглашаются к 10:00. Традиционно там проводят массовые заезды на велосипедах и забеги.

«По всем интересующим вопросам можно обратиться в комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике по телефону 34-34-98», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

0
0
0
0
 
Гость|01.08.2019 13:47|

penzainform.ru писал(a):

10 августа в честь Дня физкультурника состоится спортивно-массовая акция на Олимпийской аллее, все желающие приглашаются к 10:00. Традиционно там проводят массовые заезды на велосипедах и забеги
Как там это возможно? Там толпы диких мамаш с колясками и личинками. Или вы их все таки оттуда уберете?

Гость|01.08.2019 14:17|

Гость писал(a):

Как там это возможно? Там толпы диких мамаш с колясками и личинками. Или вы их все таки оттуда уберете?
нет жены и не можешь иметь детей? Сочувствую...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!