01.08.2019 | 11:09

В Пензе самовольно возведенная перегородка на лестничной площадке многоэтажного дома на улице Красной стала причиной разногласий двух соседок. Одна из них обратилась в суд.

Горожанку не устроило, что соседка отгородилась стеной и металлической дверью и отказывалась их сносить. Служители Фемиды ее поддержали и вынесли решение о демонтаже построек и приведении общего имущества в первоначальное состояние.

Исполнительный лист передали приставам.

«Однако оказалось достаточно проблемным известить «строителя» о необходимости снести свою конструкцию. Должница скрывалась от судебных приставов, не открывая двери в жилище и не отвечая на телефонные звонки. Пришлось поступить мудро, пойти «в гости» ранним утром», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Женщину застали дома и доставили в отдел для вручения необходимых бумаг. Сразу после этого она демонтировала дверь и стенку.

«Казалось бы, все завершилось справедливостью. Но через месяц взыскатель снова обратилась с заявлением о возобновлении исполнительного производства! Злополучная перегородка вновь стояла на том же месте», - сообщили в пресс-службе.

Теперь упрямой соседке грозят штрафы за неисполнение решения суда, а с перегородкой ей все равно придется расстаться.