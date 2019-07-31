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Общество | В августе в Пензенскую область поступят 14 школьных автобусов

31.07.2019|13:02
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В Пензенской области продолжают пополняться школьные автопарки. В августе в регион поступят 14 новых машин для подвоза детей к месту учебы. Об этом шла речь на брифинге, состоявшемся в региональном министерстве образования в среду, 31 июля.

«Будем ставить на учет и сразу же обновлять те автобусы, которые имеют срок эксплуатации 10 лет и больше. Поступят 22- и 12-местные автобусы на базе ПАЗ и ГАЗ. Мы предполагаем, что нижегородский завод предоставит нам транспорт и на базе иномарки. Сейчас идут торги, они завершатся, и поставка будет обеспечена», - сообщил министр образования Александр Воронков.

Он уточнил, что на данный момент в регионе 318 школьных машин подвозят около 7 500 детей.

«Все автобусы и все образовательные организации, на базе которых имеется автотранспорт, прошли лицензирование. Это значит, что безопасность будет обеспечена, что автобусы и водители соответствуют предъявляемым к ним требованиям. К 1 сентября весь автопарк готов», - подчеркнул министр.

Что касается качества дорог, по которым ездит школьный транспорт, то маршрут предварительно исследуют сотрудники ГИБДД, затем специальная группа выдает разрешение.

По словам Александра Воронкова, в большинстве районов области главы муниципалитетов уделяют особое внимание дорогам, по которым следуют такие автобусы, они в первую очередь приводятся в соответствие с требованиями, предъявляемые ГИБДД.

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Гость|31.07.2019 14:00|

что то подобной мы уже про автобусы слышали...

только цифра там другая была... кажется, говорилось про 100 автобусов... якобы для общественного транспорта... - до сих пор ждем эту сотню.

а эти школьные автобусы, судьба речных трамвайчиков не постигнет?

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