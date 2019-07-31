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Общество | На трассе М5 в Спасске появятся три развязки и пять сельхозпереездов

31.07.2019|14:31
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В 2019 году начнется строительство участка федеральной трассы М5 «Урал» в обход города Спасска Пензенской области.

Планируется проложить четырехполосную дорогу протяженностью 23 километра, сделать три транспортные развязки, чтобы связать М5 с направлением Спасск - Дерябино, а также пять сельхозпереездов, которые будут вести к фермерским хозяйствам. На реках Студенец и Шелдаис появятся мосты.

«Благодаря вводу в эксплуатацию объекта удастся не только запустить движение в обход Спасска, но и вдвое увеличить пропускную способность участка федеральной трассы. В результате сократится время доставки грузов, оптимизируются расходы на их транспортировку, улучшится экологическая обстановка в населенном пункте», - отметила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

Участок, в который вложат около 9,5 млрд рублей, должен быть готов к 2024 году. Сейчас специалисты оформляют в федеральную собственность землю, попадающую в зону работ.

Источник — фото ФКУ «Поволжуправтодор»
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