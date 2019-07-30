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Общество | Виктор Кувайцев рассказал о подготовке Пензы к зиме

30.07.2019|16:02
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Во вторник, 30 июля, мэр Пензы Виктор Кувайцев на своей странице в соцсети Facebook рассказал о подготовке города к отопительному сезону.

«Один из основных поставщиков тепла - филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» - проводит капитальный ремонт на 11 участках, работы идут в графике. Всего будет заменено свыше 5 км теплосетей. Гидравлические испытания проведены на 112 километрах теплосетей, это 80% всех коммуникаций компании», - написал Виктор Кувайцев.

«Т Плюс» также выполнила капитальный ремонт парового котла ст. № 4 ТЭЦ-1 и водонагревательного ст. № 1 котельной «Арбеково».

Другой поставщик - АО «Пензтеплоснабжение» - провел гидравлические испытания на 30,95 км теплосетей - то есть на 48%. Подготовлены к сезону 16 котельных из 34 и 3 центральных тепловых пункта (ЦТП) из 10. «Работы по восстановлению резервно-топливного хозяйства котельной «Западная» завершены на 75%», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

МКП «Теплоснабжение города Пензы» закончило гидравлические испытания на 76,4 км сетей (46%), подготовило 58 ЦТП из 128 и заменило 4,4 км ветхих труб (44% от запланированного количества).

ОАО «Энергоснабжающее предприятие» провело испытания 15,8 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей (51%) и 2 ЦТП из 6. Также оно закончило текущий ремонт двух котлов, насосного и другого оборудования, сетей на улице Антонова и групповых элеваторных узлов малоэтажной застройки на Маяке, улице Ангарской.

По словам Виктора Кувайцева, в Пензе проведена опрессовка 180 объектов образования, то есть почти 80% от их общего числа, и 46 учреждений культуры, это 82%. Полностью готовы к зиме здания, в которых размещаются учреждения соцзащиты и спорта.

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Гость|30.07.2019 16:20|

Рассказал он. А как придет зима, так опа-здрасьте.

Гость|30.07.2019 16:40|

эх неуспели оглянуться уже зима...

Гость|30.07.2019 16:40|

Хорошо, что заранее проверяют, надеемся будет без сюрпризов.

Гость|30.07.2019 16:41|

penzainform.ru писал(a):

МКП «Теплоснабжение города Пензы» закончило гидравлические испытания на 76,4 км сетей (46%),
такими темпами к сентябрю уже будем готовы к зиме

Гость|30.07.2019 16:42|

Жалко сети не городские! Вексельберг пусть отдаст часть маржи на содержание

Имя: Гость
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